Quảng Nam tiếp tục giảm thêm 10 đơn vị cấp xã, sẽ có phường Hội An

Sáng 23.4, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn tỉnh để thảo luận, thống nhất phương án điều chỉnh giảm thêm các đơn vị hành chính cấp xã trong số 88 đơn vị hành chính cấp xã đã được thông qua tại Nghị quyết số 46 ngày 21.4.

Theo tổng hợp của Bộ Nội vụ, sau khi triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cả nước đã xây dựng phương án dự kiến giảm với tỷ lệ bình quân 68% đơn vị hành chính cấp xã.

TP.Hội An sẽ sắp xếp 13 đơn vị hành chính cấp xã, phường để tổ chức lại 4 xã, phường ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong đó, tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng là hai trong số các địa phương có tỷ lệ giảm còn cao so với tỷ lệ giảm của cả nước.

Theo Nghị quyết 46 của Tỉnh ủy Quảng Nam, tỉnh này giảm từ 233 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 88 xã (tỷ lệ giảm 62,3%). Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương có tỷ lệ giảm chưa đạt tiếp tục xem xét, giảm thêm đơn vị hành chính.

Để đảm bảo giảm tỷ lệ các xã sau sắp xếp bằng mức bình quân chung cả nước, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam thống nhất thông qua phương án tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 10 đơn vị hành chính cấp xã trên toàn tỉnh.

Như vậy, số xã còn lại sau sắp xếp của Quảng Nam là 78, tương đương tỷ lệ giảm 66,5%.

Số xã phường giảm bớt trong đợt này rơi vào các huyện như: Tây Giang, Núi Thành, Đại Lộc, Quế Sơn và TX.Điện Bàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã xem xét, điều chỉnh tên gọi một số phường, xã theo ý kiến đề xuất của cử tri, trong đó có TP.Hội An.

Cụ thể, các phường mới của Hội An gồm, P.Hội An (gộp các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam, Cẩm Kim); P.Hội An Đông (gồm các phường Cẩm Châu, Cửa Đại, xã Cẩm Thanh); P.Hội An Tây (nhập xã Cẩm Hà, P.Thanh Hà, P.Tân An, P.Cẩm An), riêng xã đảo Tân Hiệp giữ nguyên.

Như Thanh Niên đã thông tin, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết 46, điều chỉnh tên gọi các đơn vị hành chính cấp xã (mới) tại Nghị quyết 45.

Theo Nghị quyết 46, các tên gọi phường, xã kèm theo số thứ tự đã được đặt lại theo tên của các di tích lịch sử, trầm tích văn hóa… Nhiều tên đất, tên làng, dòng sông, các di sản văn hóa nổi tiếng của Quảng Nam đã được đặt tên cho các xã, phường mới. Điều này đã nhận được sự đồng tình cao của dư luận.