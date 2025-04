Phường nào ở Quảng Nam 'sở hữu' hơn 1.000 ngôi nhà cổ khi sắp xếp cấp xã?

Chiều 25.4, một lãnh đạo UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết tại kỳ họp HĐND TP.Hội An diễn ra vào hôm qua (24.4), các đại biểu đã thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, các phường trung tâm hiện tại gồm Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam, Cẩm Kim sẽ hợp nhất thành phường mới mang tên P.Hội An.

Các phường Cẩm Hà, Thanh Hà, Tân An, Cẩm An sẽ hình thành P.Hội An Tây và Cẩm Châu, Cửa Đại, Cẩm Thành sáp nhập thành P.Hội An Đông.

Riêng xã đảo Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm) vẫn giữ nguyên.

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, P.Hội An (mới) sẽ là địa phương sở hữu hơn 1.000 nhà cổ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Như vậy, theo đơn vị hành chính cấp xã mới thì P.Hội An sẽ có tổng diện tích 10,81 km2 với 37.222 người; P.Hội An Tây có tổng diện tích 18,09 km2 với 42.370 người; P.Hội An Đông có tổng diện tích 18,22 km2 với 31.109 người; xã đảo Tân Hiệp có tổng diện tích 16,43 km2 với 2.614 người.

Đáng chú ý, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, P.Hội An sẽ "sở hữu" hơn 1.000 nhà cổ. Ngoài ra, còn có khu phố cổ Hội An đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Nơi đây có di tích chùa Cầu, công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo không chỉ ở Việt Nam mà còn hiếm thấy trên thế giới.

Trải qua 4 thế kỷ cùng sự biến thiên của lịch sử, xã hội, chùa Cầu vẫn là biểu tượng đặc trưng của đô thị cổ Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hội An khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới khi mỗi năm đón 5 - 6 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế, đóng góp nguồn thu ngân sách đáng kể cho tỉnh Quảng Nam.

Trong bối cảnh sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng, cùng với chủ trương bỏ chính quyền cấp huyện, TP.Hội An sẽ không còn giữ nguyên tên gọi trên bản đồ hành chính.

Như Thanh Niên đã thông tin, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất thông qua phương án điều chỉnh giảm thêm 10 đơn vị hành chính cấp xã trên toàn tỉnh. Như vậy, số xã còn lại sau sắp xếp của Quảng Nam là 78, tương đương tỷ lệ giảm 66,5%.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã xem xét, điều chỉnh tên gọi một số phường, xã theo ý kiến đề xuất của cử tri, trong đó có TP.Hội An.