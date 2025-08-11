Du khách Việt Nam quay lưng với điểm đến Thái Lan?

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), trong khi du lịch Việt Nam đang bùng nổ, Thái Lan lại đối mặt với những thách thức trong việc thu hút du khách Việt Nam do các hãng hàng không Việt ưu tiên máy bay phục vụ du lịch trong nước.

Trên Bangkok Post, bà Supakan Yodchun, Giám đốc Văn phòng TAT tại TP.HCM, cho biết tổng số ghế trên tất cả các tuyến bay giữa Thái Lan và Việt Nam đã giảm 10% xuống còn 2,34 triệu ghế vào năm 2024, so với 2,6 triệu ghế vào năm 2023.

Xu hướng này vẫn tiếp tục trong năm nay, với công suất ghế giảm 12% và thấp hơn mức ghi nhận của năm 2019.

Bà Supakan cho hay, sân bay Tân Sơn Nhất gần đây đã mở nhà ga số 3 cho các chuyến bay nội địa, khiến các hãng hàng không Việt Nam phải dành khoảng 40 máy bay để ưu tiên phục vụ đi lại trong nước.

Thái Lan đang đối mặt với những thách thức trong thu hút du khách quốc tế, khi nguồn khách giảm và sự vượt lên của các đối thủ cạnh tranh trong khu vực ẢNH: BANGKOK POST

Nguyên nhân khác là khách Việt ngày càng ưu tiên du lịch trong nước. Khách du lịch nội địa tại Việt Nam đạt 110 triệu lượt vào năm 2024 và con số này dự kiến sẽ đạt 120 - 130 triệu lượt trong năm nay.

"Sự gia tăng đột biến lượng khách quốc tế khiến người Việt Nam tự hào về ngành du lịch như một động lực kinh tế. Nhiều người Việt hiện yêu thích khám phá trong nước hơn là du lịch nước ngoài", bà nói.

Năm 2024, Việt Nam thu được khoảng 840.000 tỉ đồng từ du lịch, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước, với 17,5 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng doanh thu từ 16,7 - 25% lên hơn 980.000 tỉ đồng, với 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế.

Về các đối thủ cạnh tranh, bà Supakan nhận xét Trung Quốc đã nổi lên như một điểm đến hút khách quốc tế sau đại dịch, nhờ 460 chuyến bay hàng tuần kết nối mọi người với các địa điểm bên ngoài các thành phố lớn. Trung Quốc cũng cung cấp các gói du lịch giá cả phải chăng để thu hút du khách tiềm năng từ Việt Nam.

Cuối cùng là lo ngại về an toàn. "Mặc dù Thái Lan vẫn là điểm đến nước ngoài phổ biến thứ hai đối với du khách Việt Nam trong nửa đầu năm 2025, nhưng họ ngày càng lo ngại về các vấn đề an toàn. Thị trường này khá nhạy cảm với các báo cáo tin tức tiêu cực về Thái Lan", bà nói và nhấn mạnh, Việt Nam vẫn có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, với dân số 101,4 triệu người, bao gồm 32,9 triệu người trong nhóm tuổi trung bình.