Hội An vào top điểm đến hàng đầu thế giới, được vinh danh trong 'Đại sảnh Danh vọng'

Trong cuộc khảo sát thường niên Giải thưởng World’s Best Awards 2025, các độc giả tạp chí Travel+Leisure đã bày tỏ sự yêu thích đối với những thành phố lớn sở hữu nhiều không gian và nhiều tiềm năng khám phá.

Hội An nổi bật với kiến trúc cổ kính đặc trưng cùng mạng lưới sông ngòi, kênh rạch phong phú ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Theo đánh giá của độc giả, các thành phố trong danh sách hàng đầu thế giới và châu Á đều hội tụ đầy đủ những yếu tố khiến du khách yêu thích: điểm tham quan ngoạn mục, khách sạn sang trọng bậc nhất, ẩm thực phong phú và bầu không khí sôi động, cuốn hút. Mỗi thành phố đạt giải đều mang những đặc nét đặc trưng và sức hút riêng. Đây là minh chứng rằng, thế giới luôn chứa đựng vô vàn những điều mới mẻ đáng để khám phá.

Đáng chú ý, có đến 7 thành phố ở châu Á nằm trong số 10 thành phố đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, thể hiện sức hút mạnh mẽ về du lịch của khu vực này. Năm nay, độc giả quan tâm đến các tiêu chí về cảnh quan thiên nhiên, lịch sử - văn hóa, ẩm thực đa dạng, chất lượng khách sạn, cuộc sống về đêm, sự thân thiện người dân địa phương…

Từng là thương cảng sầm uất, quan trọng bậc nhất của Đông Nam Á, Hội An ngày nay nổi bật với kiến trúc cổ kính đặc trưng cùng mạng lưới sông ngòi, kênh rạch phong phú, được UNESCO miêu tả là “sự giao thoa hài hòa giữa nền văn hóa bản địa và quốc tế”, thể hiện rõ nét qua từng mái ngói, dãy nhà, ngôi chùa, hay hội quán cổ kính. Hội An cũng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới nhờ những giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa độc đáo.

Dạo trên những con phố lát đá rêu phong, ngắm những ngôi nhà ngập sắc vàng với mái ngói nâu cổ kính, du khách như quay ngược thời gian trở về với một thị trấn vừa trầm mặc, lặng lẽ nhưng cũng vừa thơ mộng và đầy mê hoặc. Ẩn mình trong vẻ đẹp yên bình ấy là một phố Hội rất đỗi sống động, cuốn hút, nơi những quán cà phê mang nét hoài cổ, cùng những của hàng thủ công tinh xảo, ẩm thực địa phương đặc sắc và cuộc sống về đêm lung linh sắc màu.

Hội An còn níu chân du khách bởi lễ hội thả đèn hoa đăng mỗi đêm rằm âm lịch, khi ấy cả khu phố cổ được thắp sáng trong vô vàn những chiếc đèn lồng và đèn hoa đăng đa sắc màu, tạo nên khung cảnh đêm vừa huyền ảo, vừa lãng mạn.

Với số điểm ấn tượng 91,00 do độc giả đánh giá, thị trấn cổ Hội An một lần nữa khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á và thế giới, được vinh danh trong “Đại sảnh Danh vọng” (WBA Hall of Fame) của Travel+Leisure - danh hiệu nhằm tôn vinh những điểm đến được bình chọn trong hệ thống Giải thưởng World’s Best Awards của tạp chí này nhiều năm liên tiếp.