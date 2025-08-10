TP.HCM kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ người dân đổi xe điện, mới có 1 phản hồi

7 lĩnh vực cần doanh nghiệp chung tay

Trong văn bản gửi đi ngày 29.7, HIDS đề nghị các bên liên quan trong hệ sinh thái xe điện gồm: các nhà sản xuất, lắp ráp phương tiện xe điện; các đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc, đổi pin; các nền tảng gọi xe công nghệ; các ngân hàng, tổ chức tài chính; các công ty cung cấp dịch vụ giao thông … tích cực đề xuất các gói hỗ trợ người dùng, tài xế chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông đồng hành cùng các chương trình của Chính phủ và thành phố.

Danh sách các doanh nghiệp TP.HCM đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ đều là những "ông lớn" trong ngành vận tải, sản xuất ô tô , xe máy...

Cụ thể, có 7 lĩnh vực và nội dung mà HIDS đề nghị các đơn vị tham gia hỗ trợ, gồm:

- Ưu đãi về giảm giá bán xe, chiết khấu mua xe hoặc phụ kiện đặc biệt.

- Các chương trình thu xe cũ, đổi xe mới; cung cấp các gói cho vay trả góp mua xe với lãi suất ưu đãi, đơn giản về thủ tục.

- Đầu tư phát triển hạ tầng sạc/trạm đổi pin; đa dạng hóa các dòng sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ.

- Các giải pháp hình thành tính tín chỉ carbon, các phương pháp đo lường, giám sát và báo cáo phát thải khí nhà kính từ hoạt động giao thông vận tải; chia sẻ dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả giảm phát thải.

- Đầu tư nhà máy tái chế pin xe điện; đầu tư hoặc hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái xe điện.

- Các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, giáo dục thúc đẩy chuyển đổi xanh, giao thông xanh.

Theo HIDS, các đề xuất và cam kết của doanh nghiệp, các nhà đầu tư là cơ sở quan trọng, góp phần tăng tính khả thi khi xây dựng khung chính sách hỗ trợ toàn diện, tạo ra cơ chế hợp tác công - tư hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Danh sách các doanh nghiệp được thành phố "chọn mặt gửi vàng" đều là những "ông lớn" trong ngành như: Vingroup, Grab, Be, Xanh SM; VinFast, Moto Selex; DatBike; Honda; Ev One... HIDS đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp gửi văn bản đề xuất về Viện và Sở Xây dựng trước ngày 10.8 để các cơ quan tham mưu tổng hợp trình UBND thành phố.

TP.HCM đang quyết liệt chuyển đổi phương tiện cho người dân để giảm ô nhiễm môi trường ẢNH: NGỌC DƯƠNG





3 nhóm chính sách hỗ trợ toàn diện từ Vingroup

Tuy nhiên, theo cập nhật, đến nay HIDS mới nhận được duy nhất đề xuất chính sách hỗ trợ người dân TP.HCM đổi xe điện của Tập đoàn Vingroup.

Cụ thể, Tập đoàn Vingroup cùng các công ty thành viên trong hệ sinh thái đề xuất 3 nhóm chính sách hỗ trợ:

Nhóm 1 là hỗ trợ chung đối với khách hàng mua ô tô điện, xe máy điện Vinfast. Các đối tượng sẽ được hỗ trợ lãi suất vay khi mua xe trả góp. Vingroup đã hợp tác cùng các đối tác lớn như BIDV, VPBank, Techcombank, các công ty tài chính Shinhan Finance, Lotte Financ để cung cấp gói vay với lãi suất ưu đãi cho khách hàng mua trả góp xe ô tô và xe máy điện VinFast đăng ký biển số TP.HCM.

Theo đó, đối với khách hàng mua ô tô điện: hỗ trợ giảm 3% lãi suất hàng năm từ lãi suất áp dụng, thời gian hỗ trợ trong vòng 3 năm. Đối với khách hàng mua xe máy điện: chỉ cần trả trước 10% giá xe và vay trả góp tới 80% thông qua công ty tài chính Shinhan Finance hoặc Lotte Finance trong vòng 3 năm; 10% còn lại VinFast sẽ tặng ngay cho khách hàng

Đi cùng đó là các hỗ trợ khác như miễn 100% lệ phí trước bạ xe máy điện VinFast cho khách hàng có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại TP.HCM, áp dụng từ 1.8 đến hết 31.10; Miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31.5.2027 cho tất cả khách hàng sở hữu xe máy điện VinFast.

Ngoài các chính sách nêu trên, khách hàng mua xe ô tô điện VinFast tiếp tục được ưu đãi 4% giá xe theo chương trình Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3, đồng thời được ưu đãi tới 100 triệu đồng/xe (đối với VF 9) nếu chuyển đổi từ ô tô xăng sang ô tô điện.

Nhóm 2 là các chính sách hỗ trợ khách hàng mua xe ô tô và xe máy điện Vinfast để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform. Khách hàng mua ô tô điện vì mục đích trên sẽ được giảm 4% lãi suất hàng năm từ mức lãi suất áp dụng, thời gian hỗ trợ trong vòng 3 năm. Khách hàng là tài xế mua xe máy điện sẽ không phải chi trả vẫn đối ứng ban đầu, Vingroup sẽ tặng cho khách hàng 10% giá xe, 90% còn lại có thể vay trả gặp thông qua công ty tài chính Shinhan Finance hoặc Lotte Finance trong vòng 3 năm, với sự bảo lãnh của Công ty GSM.

Chưa kể, tài xế còn được hưởng mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm kể từ ngày 1.8 (co hơn nhiều so với mức chia sẻ của các nền tảng khác chỉ khoảng 70 - 84%); được hưởng các ưu đãi thuế trước bạ, sạc điện như các phương tiện xe cá nhân và được công ty hỗ trợ toàn diện quá trình vận doanh trên nền tảng Xanh SM từ khi gia nhập, đào tạo và gia tăng thu nhập.

Nhóm 3 là đề xuất của phía doanh nghiệp về việc đẩy mạnh phát triển hệ thống trạm sạc tạo thuận lợi cho người sử dụng ô tô điện và xe máy điện.

"Với các giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ, chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng chính quyền và người dân TP.HCM trong hành trình chuyển đổi xanh sang các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, qua đó góp phần mang lại một môi trường sống trong lành hơn, bầu không khí trong xanh hơn cho cộng đồng" - lãnh đạo Vingroup bày tỏ.







