Bão số 5: Pháo sáng đỏ rực trời biển, biên phòng hối thúc ngư dân 'chạy' bão

Sáng 24.8, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki), đơn vị đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 15 phương tiện túc trực, phối hợp với các địa phương thông báo, kêu gọi hơn 1.200 tàu cá với khoảng 7.000 lao động vào nơi neo đậu an toàn.

Sáng 24.8, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm (TP.Đà Nẵng) tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tại âu thuyền Cù Lao Chàm tránh trú bão số 5 ẢNH: Đ.X

Tại âu thuyền Thọ Quang (P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), điểm tránh bão tập trung lớn nhất miền Trung, lực lượng biên phòng phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền, hỗ trợ ngư dân chằng buộc chắc chắn phương tiện, hạn chế va đập và thiệt hại khi bão đổ bộ.

Đến sáng 24.8, chính quyền TP.Đà Nẵng đã kêu gọi hơn 1.200 tàu cá với khoảng 7.000 lao động vào bờ an toàn ẢNH: HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại bãi biển Nguyễn Tất Thành (P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) vào sáng nay (24.8), các cán bộ Đồn biên phòng Phú Lộc đã có mặt từ sớm để hỗ trợ ngư dân đưa thuyền, thúng lên bờ tránh trú bão số 5.

Ngư dân Đặng Thanh Tịnh (trú P.Thanh Khê) cho biết sau chuyến thả lưới gần bờ ở khu vực biển Nguyễn Tất Thành, anh cùng các ngư dân được lực lượng biên phòng đội mưa hỗ trợ kéo thúng lên nơi an toàn, tránh gây thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ.

"Trời bắt đầu có mưa nên việc nhờ người kéo thúng từ biển lên bờ rất khó khăn, may nhờ có lực lượng biên phòng ra hỗ trợ, chúng tôi rất cảm kích", anh Tịnh nói.

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng giúp ngư dân đưa thuyền, thúng lên bờ tránh trú bão an toàn ẢNH: Đ.X

Trước đó, tối 23.8, tại khu vực ven biển Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổ chức bắn nhiều loạt pháo hiệu đỏ rực bầu trời để cảnh báo, kêu gọi và nhắc nhở ngư dân nhanh chóng đưa tàu thuyền vào bờ. Đây là tín hiệu khẩn cấp, được sử dụng song song với hệ thống loa truyền thanh, bộ đàm và điện thoại để tiếp cận nhanh nhất đến các phương tiện còn đang hoạt động trên biển.

Bão số 5 mạnh cấp 12, dự báo sẽ còn mạnh thêm

Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, các đồn, trạm biên phòng trên địa bàn đã tăng cường cán bộ xuống những khu vực xung yếu, trực tiếp nhắc nhở, ngăn cấm tàu thuyền ra khơi; đồng thời duy trì hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo kết nối 24/24 để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng bắn pháo hiệu cảnh báo, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 5 ẢNH: Đ.X

Hôm 23.8, trong công điện khẩn, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương ven biển thông tin kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng nắm rõ vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 5 để chủ động phòng tránh. Các phương tiện còn hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa và vịnh Bắc bộ phải khẩn trương rời khỏi khu vực nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Chính quyền TP.Đà Nẵng cũng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phương án sơ tán dân, đồng thời đặc biệt đề phòng các hiện tượng giông lốc, sét có thể xảy ra trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. "Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng loạt biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân", đại diện Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng thông tin.