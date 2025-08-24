Bão số 5: Đà Nẵng họp khẩn với 94 xã, phường

Lúc 19 giờ ngày 23.8, theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung bộ, tâm bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki) ở vị trí 17,7 độ vĩ bắc; 113,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12, di chuyển hướng tây tây bắc với vận tốc 20 - 25 km/giờ.

Từ đêm 24 đến hết ngày 26.8, khu vực Bắc bộ và bắc miền Trung có khả năng mưa lớn diện rộng, nhiều nơi mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chiều 23.8, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức cuộc họp khẩn trực tiếp và trực tuyến với 94 xã, phường, đặc khu để triển khai phương án ứng phó bão số 5.

Đây là lần đầu tiên TP.Đà Nẵng (mới) (sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam cũ) đối mặt, ứng phó với cơn bão dự báo diễn biến phức tạp.

Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang (TP.Đà Nẵng) ẢNH: HUY ĐẠT

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng đến TP.Đà Nẵng (mới), dễ khiến một số đơn vị lúng túng, vì vậy tuyệt đối không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn phương án phòng chống ngập lụt, sạt lở, lũ quét; chủ động kế hoạch di dời, sơ tán dân, lấy phương châm “4 tại chỗ” làm trọng điểm. Ngoài ra, lực lượng chức năng phải bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa, bố trí trực 24/24 để xử lý sự cố, hướng dẫn giao thông và bảo vệ an toàn cho người dân.

Báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện mực nước các sông vẫn dưới mức báo động I, hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã được kiểm tra, bảo đảm an toàn.

Trong số 528 tàu cá với 3.783 lao động trên biển, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã kêu gọi toàn bộ vào nơi trú tránh.

