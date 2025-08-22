Ngày 22.8, tại TP.Huế, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam và Sở Công thương TP.Huế tổ chức khai mạc diễn đàn logistics Vùng lần thứ 6, với chủ đề Logistics xuyên biên giới - Sức bật tăng trưởng vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

Diễn đàn quy tụ nhiều chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế ẢNH: BÌNH THIÊN

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, với xu thế hội nhập, thương mại quốc tế sẽ ngày càng phát triển, trong khi thế giới đang đối mặt nhiều vấn đề mang tính toàn cầu mà không một quốc gia đơn lẻ nào có thể giải quyết được. Trong bối cảnh đó, logistics ngày càng trở thành át chủ bài để nâng cao sức cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Theo Phó chủ tịch VCCI, kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đi kèm với việc đẩy mạnh khai thác không gian biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ, cùng các chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực đặt ra những yêu cầu mới, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy ngành logistics.

Ông Hoàng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Mục tiêu đến năm 2030 là biến vùng này thành khu vực phát triển nhanh, năng động, hướng tới bền vững, mạnh về kinh tế biển, với mức thu nhập bình quân đầu người đạt trung bình cao. Đến năm 2050, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung sẽ trở thành vùng dẫn đầu cả nước về kinh tế biển.

Để thực hiện mục tiêu đó, quy hoạch đặt trọng tâm vào việc phát triển các ngành kinh tế biển, công nghiệp, dịch vụ tài chính, thương mại và logistics; xây dựng vùng động lực miền Trung làm đầu tàu dẫn dắt sự phát triển. Đồng thời phát triển các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây kết nối hiệu quả cảng biển, khu kinh tế, sân bay, cửa khẩu quốc tế, các đô thị ven biển và các cực tăng trưởng. Hệ thống cảng biển tại các tỉnh trong vùng cũng được phát triển đồng bộ nhằm tạo nền tảng vững chắc cho trung tâm logistics cấp quốc gia.

Các chuyên gia tham diễn đàn nhận định, TP.Huế cùng vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung sở hữu vị trí chiến lược, nằm ở "ngã tư" của các hành lang vận tải Bắc - Nam và Đông - Tây. Khu vực này có các cảng biển nước sâu, mạng lưới sân bay mới và hệ thống đường sắt hiện đại, tạo tiềm năng trở thành trung tâm logistics quốc gia và khu vực, kết nối Hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây với Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS).

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP.Huế phát biểu tại chương trình ẢNH: BÌNH THIÊN

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP.Huế cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn trong bối cảnh mới nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP.Huế đạt cao. Trong đó, sản xuất công nghiệp và du lịch tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế, thành lập mới 522 doanh nghiệp tổng vốn đăng ký 5.000 tỉ đồng, điều chỉnh tăng vốn 12 dự án, trong đó có khu liên hợp lắp ráp ô tô Kim Long Huế.

Định hướng đến 2030, TP.Huế sẽ trở thành trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á. Trong chiến lược đó, logistics được xác định là trụ cột phát triển xanh của vùng Bắc Trung bộ. Để khơi thông nguồn lực và phát huy thế mạnh, Huế sẽ phát triển chuyển đổi số, và kinh tế xanh, tập trung lồng ghép logistics và chuỗi giá trị sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong đó, cảng Chân Mây sẽ được phát triển thành cảng trung chuyển lớn và hệ thống logistics quốc tế, khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô sẽ là trung tâm trung chuyển vận tải theo hướng đa phương thức cùng với lực lượng doanh nghiệp năng động.