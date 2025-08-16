Người miền Trung bất ngờ trúng thưởng ô tô tiền tỉ từ Yến sào Khánh Hòa

Ngày 16.8, tại TP.Đà Nẵng, Công ty Yến sào Khánh Hòa Sanest tổ chức lễ trao thưởng cho những khách hàng may mắn trong chương trình tri ân “Yến sào Khánh Hòa Sanest - Sanvinest, niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa (1990 - 2025).

Người dân miền Trung trúng thưởng ô tô, xe máy tại chương trình tri ân của Yến sào Khánh Hòa ẢNH: HUY ĐẠT

Theo đại diện công ty, chương trình tri ân năm 2025 được triển khai từ ngày 5.6 - 7.10 trên toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 tỉ đồng. Hàng loạt phần thưởng giá trị cao được trao tặng như ô tô Mercedes, Honda HR-V, Kia Sonet, xe máy SH Mode, Vision, iPhone 16, iPad Air M2, TV Sony 4K 65 inch… cùng hàng triệu sản phẩm, vật phẩm tri ân khác.

Tính đến nay, chương trình đã thu hút đông đảo khách hàng tham gia và hơn 1 triệu giải thưởng đã có chủ nhân.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, thông tin về giải thưởng của chương trình tri ân năm 2025 ẢNH: HUY ĐẠT

Tại buổi lễ tổ chức hôm nay 16.8 ở TP.Đà Nẵng, chị Tạ Thị Hà (trú P.Phú Bài, TP.Huế) bất ngờ trở thành chủ nhân của chiếc ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe. Ngoài ra, chị Hoàng Lê Minh Tâm (Quảng Ngãi) nhận thưởng xe máy Honda SH Mode 125; chị Hoàng Thị Thảo Phương (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nhận thưởng xe máy Honda Vision.

Xúc động khi nhận giải, chị Hà chia sẻ: “Gia đình tôi đã dùng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa nhiều năm nay. Tôi vẫn không thể tin mình lại trúng ô tô, đây là món quà bất ngờ và rất quý giá”.

Chị Tạ Thị Hà (thứ 5 từ trái sang) nhận giải thưởng ô tô ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Hướng đến kỷ niệm 35 năm thành lập, chúng tôi mong muốn gửi lời tri ân đến hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước đã tin tưởng, đồng hành. Đây không chỉ là hoạt động trao thưởng mà còn là dịp bày tỏ lòng biết ơn và sự gắn kết bền chặt với người tiêu dùng”.

Trước đó, các lễ trao thưởng cũng đã diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Cà Mau, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đắk Lắk, Tây Ninh…

Với quy mô gần 7 triệu phần quà dự kiến trao tặng, chương trình tri ân năm 2025 được kỳ vọng mang lại niềm vui bất ngờ, góp phần gắn kết khách hàng với thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.