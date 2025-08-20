Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.Huế: Người dân phát hiện gà lôi trắng gần tượng rồng hồ Thủy Tiên

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
20/08/2025 12:51 GMT+7

Phát hiện con gà lôi trắng (động vật rừng nằm trong Sách đỏ) ở công viên nước hồ Thủy Tiên, một người dân ở TP.Huế đã báo cho lực lượng chức năng để tiếp nhận, bảo tồn.

Ngày 20.8, tin từ UBND P.Thủy Xuân (TP.Huế) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể gà lôi trắng từ tin báo của người dân, sau đó nhanh chóng bàn giao cho Vườn quốc gia Bạch mã để trả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, khoảng 17 giờ 45 ngày 19.8, anh Nguyễn Xuân Lộc (trú P.Thủy Xuân) đang đi dạo ở công viên nước hồ Thủy Tiên thì phát hiện tại khu vực tượng rồng đá có một cá thể gà lôi trắng. Biết đây là động vật quý, cần được bảo tồn nên anh Lộc đã báo cho UBND P.Thủy Xuân.

Người dân TP.Huế phát hiện gà lôi trắng gần tượng rồng hồ Thủy Tiên - Ảnh 1.

Đại diện P.Thủy Xuân bàn giao cá thể gà lôi trắng cho cán bộ Vườn quốc gia Bạch Mã

ẢNH: UBND P.THỦY XUÂN

Sau khi nhận thông tin, UBND P.Thủy Xuân đã cùng lực lượng kiểm lâm khu vực tổ chức tiếp nhận cá thể gà lôi này, đồng thời liên lạc với Vườn quốc gia Bạch Mã (có trụ sở làm việc tại xã Phú Lộc, TP.Huế) để bàn giao.

Ngay trong đêm, P.Thủy Xuân và lực lượng kiểm lâm đã điều xe chở gà lôi trắng bàn giao cho Vườn quốc gia Bạch Mã để thả về môi trường tự nhiên.

Người dân TP.Huế phát hiện gà lôi trắng gần tượng rồng hồ Thủy Tiên - Ảnh 2.

Cá thể gà lôi trắng được bàn giao và thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Bạch Mã ngay trong đêm

ẢNH: UBND P.THỦY XUÂN

Đây là cá thể gà lôi trống, nặng hơn 1,5 kg, động vật rừng thuộc nhóm IIB bị hạn chế khai thác thương mại.

Lãnh đạo UBND P.Thủy Xuân cho biết, hành động của anh Lộc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố.

