Phát hiện nhiều loài gà lôi quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Ngày 16.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) cho biết, hệ thống bẫy ảnh tự động của đơn vị vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài gà lôi quý hiếm đang sinh sống trong rừng.

Gà lôi hồng tía được phát hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) ẢNH: CẨM ÁI

Theo ông Thủy, kết quả trích xuất từ bẫy ảnh cho thấy các loài gà như: gà tiền mặt đỏ, gà so họng trắng, gà tiền mặt vàng, gà lôi vằn, gà so ngực gù (thuộc nhóm IB - nhóm cực kỳ quý hiếm). Ngoài ra, còn phát hiện gà rừng và gà lôi hồng tía (thuộc nhóm IIB).

"Những loài này đều được ghi nhận ở khu vực rừng sâu, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt. Hình ảnh thu được đang được tập hợp để phục vụ khoanh vùng, bảo tồn", ông Thủy nói.

Gà lôi vằn thuộc nhóm IB, cũng được phát hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

ẢNH: CẨM ÁI

Vườn quốc gia Chư Mom Ray có diện tích hơn 56.000 ha, được xem là "kho báu xanh" của khu vực với 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật. Nhiều loài quý hiếm hiện diện tại vườn như: kim giao, thông tre, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, các loài voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Năm 2004, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á công nhận là Vườn di sản ASEAN.

Cua bay được phát hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray ẢNH: CẨM ÁI

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.8, ông Đào Xuân Thủy cũng cho biết đơn vị vừa ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của hai loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay (côn trùng, thuộc nhóm bọ cánh cứng, con đực có đôi chân trước dài bất thường, trông giống càng cua) thông qua hệ thống bẫy ảnh tự động lắp đặt trong rừng. Đây là hai loài thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.