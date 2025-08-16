Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Phát hiện nhiều loài gà lôi quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Hải Phong
Hải Phong
16/08/2025 14:18 GMT+7

Các loài như: gà tiền mặt đỏ, gà so họng trắng, gà tiền mặt vàng, gà lôi vằn, gà so ngực gù (thuộc nhóm IB - nhóm cực kỳ quý hiếm), được phát hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi)

Ngày 16.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) cho biết, hệ thống bẫy ảnh tự động của đơn vị vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài gà lôi quý hiếm đang sinh sống trong rừng.

- Ảnh 1.

Gà lôi hồng tía được phát hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi)

ẢNH: CẨM ÁI

Theo ông Thủy, kết quả trích xuất từ bẫy ảnh cho thấy các loài gà như: gà tiền mặt đỏ, gà so họng trắng, gà tiền mặt vàng, gà lôi vằn, gà so ngực gù (thuộc nhóm IB - nhóm cực kỳ quý hiếm). Ngoài ra, còn phát hiện gà rừng và gà lôi hồng tía (thuộc nhóm IIB).

"Những loài này đều được ghi nhận ở khu vực rừng sâu, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt. Hình ảnh thu được đang được tập hợp để phục vụ khoanh vùng, bảo tồn", ông Thủy nói.

- Ảnh 2.

Gà lôi vằn thuộc nhóm IB, cũng được phát hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

ẢNH: CẨM ÁI

Vườn quốc gia Chư Mom Ray có diện tích hơn 56.000 ha, được xem là "kho báu xanh" của khu vực với 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật. Nhiều loài quý hiếm hiện diện tại vườn như: kim giao, thông tre, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, các loài voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Năm 2004, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á công nhận là Vườn di sản ASEAN.

- Ảnh 3.

Cua bay được phát hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

ẢNH: CẨM ÁI

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.8, ông Đào Xuân Thủy cũng cho biết đơn vị vừa ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của hai loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay (côn trùng, thuộc nhóm bọ cánh cứng, con đực có đôi chân trước dài bất thường, trông giống càng cua) thông qua hệ thống bẫy ảnh tự động lắp đặt trong rừng. Đây là hai loài thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Hai loài động vật quý hiếm xuất hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Hai loài động vật quý hiếm xuất hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) vừa ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của hai loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay.

Khám phá thêm chủ đề

Gà lôi Vườn quốc gia Chư Mon Ray Quảng Ngãi bẫy ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận