Thời sự Dân sinh

Hai loài động vật quý hiếm xuất hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Hải Phong
Hải Phong
12/08/2025 18:03 GMT+7

Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) vừa ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của hai loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay.

Chiều 12.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của hai loài động vật quý hiếmgấu ngựacua bay (côn trùng, thuộc nhóm bọ cánh cứng, con đực có đôi chân trước dài bất thường, trông giống càng cua) thông qua hệ thống bẫy ảnh tự động lắp đặt trong rừng.

Ghi nhận gấu ngựa và cua bay qúy hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray - Ảnh 1.

Gấu ngựa được phát hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray

ẢNH: CẨM ÁI

Theo ông Thủy, đây là hai loài thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật. Việc phát hiện hai loài động vật quý hiếm đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn tại khu vực.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện quản lý hơn 60.600 ha rừng, với 280 máy ảnh tự động được bố trí tại nhiều vị trí trong lâm phần. Hệ thống này giúp giám sát đa dạng sinh học, ghi nhận hình ảnh các loài động vật, phục vụ bảo tồn nguồn gen quý hiếm.

Thời gian qua, công nghệ bẫy ảnh đã cho thấy hiệu quả khi liên tục ghi nhận hình ảnh nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có những loài có nguy cơ tuyệt chủng như bò tót, gà tiền mặt đỏ, công xanh, voọc chà vá chân nâu...

Ghi nhận gấu ngựa và cua bay qúy hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray - Ảnh 2.

Cua bay được phát hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray qua bẫy ảnh

ẢNH: CẨM ÁI

"Việc liên tiếp phát hiện các loài động vật quý hiếm cho thấy công tác bảo vệ rừng đang phát huy hiệu quả, sinh cảnh sống của các loài được duy trì và phát triển tốt. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ nhằm gìn giữ và phát triển các loài động vật quý hiếm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học bền vững", ông Thủy nhấn mạnh.

Hiện hệ động vật tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã được thống kê, gồm 1.003 loài, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm.

Khám phá thêm chủ đề

gấu ngựa động vật quý hiếm Chư Mom Ray Quảng Ngãi Vườn quốc gia Chư Mom Ray cua bay
