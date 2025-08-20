Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Truy bắt nhóm côn đồ đánh mù mắt người đi đường

Huy Đạt
Huy Đạt
20/08/2025 14:01 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt giữ 7 nghi phạm đánh hội đồng 2 người đi đường, khiến nạn nhân 16 tuổi bị vỡ nhãn cầu phải, mù vĩnh viễn.

Ngày 20.8, Công an P.Hòa Cường (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao 7 nghi phạm từ 16 - 18 tuổi cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 16.8, em N.D.L (16 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) và T.M.C (19 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) đi cùng xe máy, khi đến công viên Bắc Tượng đài (đường 2.9, TP.Đà Nẵng) thì bị một nhóm người đi xe máy áp sát, dùng hung khí tấn công liên tiếp rồi bỏ trốn.

Đà Nẵng: Truy bắt nhóm côn đồ đánh mù mắt người đi đường- Ảnh 1.

7 nghi phạm đánh hội đồng 2 người đi trên xe máy khiến 1 người mù mắt

ẢNH: Đ.X

Vụ việc khiến em L. bị thương tích nặng, vỡ nhãn cầu mắt phải, mù vĩnh viễn và nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận giám định thương tích ban đầu đối với em L. khoảng 41%.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nhóm người có hành vi manh động, côn đồ, Công an P.Hòa Cường đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương khoanh vùng, truy xét.

Đến 15 giờ ngày 16.8, lực lượng công an đã xác minh, tạm giữ 7 nghi phạm cùng tang vật, phương tiện gây án. Còn 3 nghi phạm khác đang truy xét.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Anh Quốc (17 tuổi), Đỗ Huy Tín (18 tuổi), Trương Ngọc Vinh (16 tuổi), Hồ Văn Đại Vĩ (16 tuổi), Phạm Ngọc Hiếu (18 tuổi), Đặng Văn Quang Thảo (16 tuổi, cùng trú P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Hoàng Minh Anh (17 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai).

Đà Nẵng: Truy bắt nhóm côn đồ đánh mù mắt người đi đường- Ảnh 2.

Em L. bị nhóm côn đồ đánh mù mắt bên phải

ẢNH: Đ.X

Tại cơ quan công an, nhóm này khai do nhầm tưởng nạn nhân thuộc nhóm từng xảy ra mâu thuẫn, thách thức trước đó nên đã tấn công.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Truy đuổi ô tô thông chốt CSGT, phát hiện 2 người dương tính ma túy

Đà Nẵng: Truy đuổi ô tô thông chốt CSGT, phát hiện 2 người dương tính ma túy

Ô tô 7 chỗ thông chốt CSGT ở TP.Đà Nẵng, khi truy đuổi qua nhiều tuyến phố, công an khống chế và phát hiện cả 2 người trên xe dương tính với ma túy.

Đà Nẵng: 2 nghi phạm người Trung Quốc trộm hơn 600 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng công an Thương tích Mù mắt Tỉnh Gia Lai Côn đồ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận