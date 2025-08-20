Đà Nẵng: Truy bắt nhóm côn đồ đánh mù mắt người đi đường

Ngày 20.8, Công an P.Hòa Cường (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao 7 nghi phạm từ 16 - 18 tuổi cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 16.8, em N.D.L (16 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) và T.M.C (19 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) đi cùng xe máy, khi đến công viên Bắc Tượng đài (đường 2.9, TP.Đà Nẵng) thì bị một nhóm người đi xe máy áp sát, dùng hung khí tấn công liên tiếp rồi bỏ trốn.

7 nghi phạm đánh hội đồng 2 người đi trên xe máy khiến 1 người mù mắt ẢNH: Đ.X

Vụ việc khiến em L. bị thương tích nặng, vỡ nhãn cầu mắt phải, mù vĩnh viễn và nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận giám định thương tích ban đầu đối với em L. khoảng 41%.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nhóm người có hành vi manh động, côn đồ, Công an P.Hòa Cường đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương khoanh vùng, truy xét.

Đến 15 giờ ngày 16.8, lực lượng công an đã xác minh, tạm giữ 7 nghi phạm cùng tang vật, phương tiện gây án. Còn 3 nghi phạm khác đang truy xét.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Anh Quốc (17 tuổi), Đỗ Huy Tín (18 tuổi), Trương Ngọc Vinh (16 tuổi), Hồ Văn Đại Vĩ (16 tuổi), Phạm Ngọc Hiếu (18 tuổi), Đặng Văn Quang Thảo (16 tuổi, cùng trú P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Hoàng Minh Anh (17 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai).

Em L. bị nhóm côn đồ đánh mù mắt bên phải ẢNH: Đ.X

Tại cơ quan công an, nhóm này khai do nhầm tưởng nạn nhân thuộc nhóm từng xảy ra mâu thuẫn, thách thức trước đó nên đã tấn công.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

