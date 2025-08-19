Đà Nẵng: 2 nghi phạm người Trung Quốc trộm hơn 600 triệu đồng

Ngày 19.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 2 nghi phạm người Trung Quốc liên quan đến vụ trộm cắp tài sản nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 16.8, chị L.T.T.T. (25 tuổi, trú xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng) và bạn trai là L.P. (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) phát hiện căn nhà thuê tại số 120 Lê Quang Đạo (P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bị kẻ gian đột nhập, nhiều tài sản bị lấy đi.

Tổng trị giá thiệt hại hơn 600 triệu đồng, gồm 400 triệu đồng tiền mặt cùng trang sức và túi xách hàng hiệu đắt tiền.

Nghi phạm Xia Feiyang (bên phải) và Zhang Haoran ẢNH: Đ.X

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an P.Ngũ Hành Sơn nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng đối tượng.

Chỉ sau 6 giờ, đến 21 giờ cùng ngày (16.8), lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 2 nghi phạm người Trung Quốc tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khi cả hai đang tìm cách bỏ trốn về nước.

Hai nghi phạm bị bắt giữ là Xia Feiyang (19 tuổi) và Zhang Haoran (17 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc). Tang vật vụ án, gồm toàn bộ số tiền, trang sức và túi xách bị trộm, đã được thu hồi.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận cùng một nghi phạm khác là Wang Meng (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang bỏ trốn) lên kế hoạch thực hiện vụ trộm. Trong đó, Wang Meng được xác định giữ vai trò cầm đầu.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an TP.Đà Nẵng đang truy bắt nghi phạm chủ mưu Wang Meng và củng cố hồ sơ để xử lý.

