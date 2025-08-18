Kỳ thi toán học quốc tế 2025: Đội Việt Nam và Singapore vô địch toàn đoàn

Chiều 18.8, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng phối hợp Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (VKU), ĐH Đà Nẵng cùng Công ty CP IEG Toàn Cầu tổ chức lễ bế mạc kỳ thi toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025.

Kỳ thi toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 diễn ra từ ngày 14.8 tại TP.Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết kỳ thi năm nay quy tụ 553 thí sinh đến từ 29 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng đội chủ nhà Việt Nam, mang đến bầu không khí sôi nổi, trong sáng và đậm tình hữu nghị.

“Tôi tin rằng mỗi em sẽ mang về không chỉ kết quả của một kỳ thi, mà còn là tình bạn quốc tế, những trải nghiệm không thể nào quên tại mảnh đất hiếu khách này. Hy vọng tình yêu toán học, tinh thần sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên con đường phía trước”, ông Tuấn chia sẻ.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức (BTC) đã trao giải thưởng ở 3 cấp độ cá nhân, đồng đội và toàn đoàn.

Giải vô địch toàn đoàn thuộc về đội Việt Nam và Singapore. Bên cạnh đó, BTC cũng trao giải giao lưu văn hóa, giải game, giải cá nhân, giải đồng đội bài thi cá nhân, giải đồng đội bài thi tập thể và giải thưởng lớn.

Cũng tại buổi lễ, BTC cũng trao cờ đăng cai IMC 2026 cho đội Mông Cổ.

Kỳ thi toán quốc tế IMC là một trong những cuộc thi uy tín dành cho học sinh THCS, được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên, thu hút thí sinh từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

VIMC 2025 tại TP.Đà Nẵng diễn ra từ ngày 14.8, theo chuẩn quốc tế.

Các em dự thi ở 2 bảng Key Stage II (lớp 5 - 6) và Key Stage III (lớp 7 - 8), trải qua 2 vòng bắt buộc: cá nhân và đồng đội.

Với thành công của kỳ thi, TP.Đà Nẵng đã khẳng định vị thế là điểm đến học thuật quốc tế, đồng thời để lại dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè quốc tế với hình ảnh một thành phố hòa bình, sáng tạo và hội nhập.





