Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Kỳ thi toán học quốc tế 2025: Đội Việt Nam và Singapore vô địch toàn đoàn

Huy Đạt
Huy Đạt
18/08/2025 20:27 GMT+7

Kỳ thi toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 khép lại sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, để lại dấu ấn về trí tuệ, tình bạn và hình ảnh TP.Đà Nẵng hiếu khách.

Chiều 18.8, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng phối hợp Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (VKU), ĐH Đà Nẵng cùng Công ty CP IEG Toàn Cầu tổ chức lễ bế mạc kỳ thi toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025. 

- Ảnh 1.

Kỳ thi toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 diễn ra từ ngày 14.8 tại TP.Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết kỳ thi năm nay quy tụ 553 thí sinh đến từ 29 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng đội chủ nhà Việt Nam, mang đến bầu không khí sôi nổi, trong sáng và đậm tình hữu nghị. 

“Tôi tin rằng mỗi em sẽ mang về không chỉ kết quả của một kỳ thi, mà còn là tình bạn quốc tế, những trải nghiệm không thể nào quên tại mảnh đất hiếu khách này. Hy vọng tình yêu toán học, tinh thần sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên con đường phía trước”, ông Tuấn chia sẻ.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức (BTC) đã trao giải thưởng ở 3 cấp độ cá nhân, đồng đội và toàn đoàn. 

Giải vô địch toàn đoàn thuộc về đội Việt Nam và Singapore. Bên cạnh đó, BTC cũng trao giải giao lưu văn hóa, giải game, giải cá nhân, giải đồng đội bài thi cá nhân, giải đồng đội bài thi tập thể và giải thưởng lớn. 

Cũng tại buổi lễ, BTC cũng trao cờ đăng cai IMC 2026 cho đội Mông Cổ.

- Ảnh 2.

Giải vô địch toàn đoàn thuộc về đội Việt Nam và Singapore

ẢNH: Đ.X

Kỳ thi toán quốc tế IMC là một trong những cuộc thi uy tín dành cho học sinh THCS, được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên, thu hút thí sinh từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

VIMC 2025 tại TP.Đà Nẵng diễn ra từ ngày 14.8, theo chuẩn quốc tế. 

Các em dự thi ở 2 bảng Key Stage II (lớp 5 - 6) và Key Stage III (lớp 7 - 8), trải qua 2 vòng bắt buộc: cá nhân và đồng đội. 

Với thành công của kỳ thi, TP.Đà Nẵng đã khẳng định vị thế là điểm đến học thuật quốc tế, đồng thời để lại dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè quốc tế với hình ảnh một thành phố hòa bình, sáng tạo và hội nhập.


Tin liên quan

Kỳ thi toán quốc tế VIMC 2025: Trên 500 thí sinh tranh tài tại Đà Nẵng

Kỳ thi toán quốc tế VIMC 2025: Trên 500 thí sinh tranh tài tại Đà Nẵng

Kỳ thi toán quốc tế VIMC 2025 với 526 thí sinh từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ chính thức khai mạc tại TP.Đà Nẵng, mở ra sân chơi trí tuệ và kết nối hữu nghị quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Toán học Mông Cổ Việt Nam Giải thưởng quốc tế Kỳ thi toán học quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận