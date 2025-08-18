Tòa tháp ven sông Hàn cao thứ 2 Việt Nam có hình dáng thế nào?

Tập đoàn Sun Group vừa cung cấp thông tin về siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Tổ hợp Da Nang Downtown) với những thông tin cơ bản về quy mô cùng một số hình ảnh ấn tượng về tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam tại TP.Đà Nẵng.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư gần 80.000 tỉ đồng trên tổng diện tích 76,92 ha (tại P.Hòa Cường, Công viên Châu Á cũ), với điểm nhấn là tòa tháp 69 tầng cao 408 m.

Theo những hình ảnh được hé lộ, siêu dự án này sở hữu vị trí đắc địa ven sông Hàn, nằm giữa 2 cây cầu biểu tượng là Trần Thị Lý và Tiên Sơn. Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí Da Nang Downtown được ví như "trung tâm của trung tâm", cũng là khu đất kim cương hiếm hoi còn sót lại của Đà Nẵng.

Tòa tháp 69 tầng tại Da Nang Downtown cao 408 m sẽ trở thành tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam ẢNH: S.G

Siêu tổ hợp Da Nang Downtown sẽ bao gồm: khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn…

Đặc biệt, điểm nhấn của siêu dự án này là tòa tháp biểu tượng 69 tầng với chiều cao 408 m, cao thứ 2 tại Việt Nam sau Landmark 81 tại TP.HCM (461 m) và xếp trên Keangnam 72 tầng (350 m), Lotte Center 65 tầng (272 m).

Tòa tháp 69 tầng tại Da Nang Downtown được kỳ vọng là biểu tượng kiến trúc mới của không chỉ Đà Nẵng mà cả khu vực miền Trung, giúp Đà Nẵng có thêm một hình ảnh "thương hiệu" xứng tầm quốc tế.

Tổ hợp Da Nang Downtown tại Công viên Châu Á cũ với phối cảnh tòa tháp cao 69 tầng (góc trái) ẢNH: S.G

Theo Sun Group, thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ ngũ hành, thân tháp gợi hình ảnh áo dài trắng truyền thống của người phụ nữ Việt.

Đỉnh tháp là không gian triển lãm đặc biệt, được tạo hình ngọn lửa với một khoảng trống hình vòng cung nơi ánh mặt trời xuyên qua và chiếu những tia sáng rực rỡ như ngọn hải đăng dẫn đường...

Cũng theo hé lộ từ chủ đầu tư, tòa tháp sẽ tích hợp đa tiện ích như: khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát... cùng khu hội nghị sự kiện, tạo thành một điểm đến "all in one" từ lưu trú, làm việc đến trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, khác biệt.

Siêu tổ hợp được kỳ vọng là địa điểm diễn ra các hoạt động kinh tế đêm đặc sắc ẢNH: S.G

Về Tổ hợp Da Nang Downtown, Sun Group cho biết được quy hoạch thành điểm đến vui chơi, giải trí, mua sắm lý tưởng, tổ hợp kinh tế đêm sầm uất bậc nhất khu vực, sánh ngang với Clarke Quay hay Marina Bay Sands của Singapore.

Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí gồm: nhà hát hơn 9.000 m2 với 4.000 chỗ ngồi (gồm khán phòng Opera và phòng đa năng), khu vực bảo tàng, trung tâm triển lãm… Tại đây, Sun Group sẽ đầu tư các show biểu diễn nghệ thuật ngoài trời đẳng cấp với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, tổ chức bắn pháo hoa, thắp sáng kinh tế đêm thành phố sông Hàn…

Phối cảnh tháp 69 tầng nhìn từ sông Hàn ẢNH: S.G

Ngoài ra còn có Khu hỗn hợp thương mại - dịch vụ tạo trải nghiệm trọn vẹn cho du khách với không gian mua sắm, vui chơi, lưu trú và kinh tế đêm. Phân khu thấp tầng bao quanh công viên trung tâm, còn khu cao tầng tích hợp tiện ích hiện đại như hồ bơi, gym, khu vui chơi và trung tâm thương mại sôi động.

Siêu tổ hợp Da Nang Downtown chính thức được khởi công vào ngày mai (19.8) sẽ trở thành biểu tượng cho sự đổi mới của TP.Đà Nẵng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.