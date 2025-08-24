Bão số 5 áp sát miền Trung: Ngư dân hối hả bốc cá xuyên đêm

Những chuyến ghe chở người rời biển... tránh bão số 5

Đến sáng nay 24.8, bão số 5 chỉ còn cách đất liền hơn 600 km, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 , các ngư dân miền Trung tất tả bốc cá xuyên đêm, rời tàu về quê tránh bão.

Lúc 6 giờ, PV Thanh Niên ghi nhận tại âu thuyền Thọ Quang (P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) hàng nghìn tàu thuyền đã kịp thời neo đậu an toàn. Trên bến, cảnh tượng ngư dân hối hả bốc cá từ khoang tàu lên bờ diễn ra xuyên đêm. Ngư dân tất tả chuyển cá để kịp bán cho thương lái trước khi trời chuyển mưa lớn.

Ghe nhỏ liên tục đưa ngư dân và hàng hóa từ tàu lớn vào bờ ở vịnh Mân Quang tránh bão số 5 vào sáng 24.8 ẢNH: HUY ĐẠT

Tại vịnh Mân Quang (P.Sơn Trà) những chiếc ghe nhỏ chạy liên tục, chở hàng và người từ tàu lớn vào bờ.



Ngư dân Nguyễn Đăng Hiếu (53 tuổi) trú xã Thăng Trường (trước đây là H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ), vừa cùng bạn tàu cập bờ tối 23.8, sau chuyến đi biển chỉ vỏn vẹn 4 ngày thay vì 20 ngày như dự kiến.

“Dù đi biển ngắn ngày nhưng chúng tôi vẫn thu hoạch kha khá hải sản. Anh em bốc cả đêm để kịp bán, sáng nay xong thì rời tàu thuê xe về quê tránh bão”, ông Hiếu chia sẻ.

Ông Nguyễn Đăng Hiếu tất bật chuyển hàng từ ghe lên bờ để về quê tránh bão số 5 ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Hiếu, hiện chỉ còn chủ tàu ở lại âu thuyền để trông coi tàu, đề phòng sự cố cháy nổ xảy ra.

Không giấu được sự lo lắng trước bão số 5 áp sát bờ, ông Hiếu tâm sự: “Chúng tôi chỉ mong bão số 5 suy yếu, đừng gây thiệt hại. Về quê nghỉ vài hôm, trời yên biển lặng thì lại ra khơi, vì mùa này là mùa làm ăn mà…”.

Ngư dân vội vã rời tàu, mang theo hành lý để lên đường về quê tránh bão số 5

Không chủ quan vì có thể đánh đổi tính mạng

Ông Trần Văn Hùng (55 tuổi, trú P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) từng là chủ tàu nhưng giải nghệ sau khi tàu của ông gặp sự cố trong trận bão lớn. Hiện ông Hùng mưu sinh bằng nghề chạy ghe thuê trong âu thuyền.

Ông Trần Hùng hành nghề chạy ghe thuê chở hàng hóa, ngư dân từ thuyền lớn vào bờ ẢNH: HUY ĐẠT

“Sáng giờ tôi chuyển hàng, chuyển người không đếm xuể. Ngư dân bây giờ chấp hành nghiêm lệnh của chính quyền, không dám chủ quan. Thông tin liên lạc hiện đại, dự báo chính xác nên bà con cũng hiểu sự nguy hiểm của việc chần chừ. Ngư dân giờ ai cũng chấp hành nghiêm, không dám chủ quan. Chủ quan là đánh đổi tính mạng và tài sản”, ông Hùng nói.

Chủ tàu cắt cử người ở lại tàu đang neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang đề phòng cháy nổ ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Hùng, đa số các tàu đều mới đi biển ngắn ngày nên sản nhu yếu phẩm còn nhiều. Thêm việc cá trong ghe đá sẽ bị hư hỏng nên ngư dân tranh thủ bán nhanh trước lúc mưa to. Sau khi hoàn tất, phần lớn thuyền viên rời tàu, di chuyển đường bộ về quê.

Hàng nghìn tàu thuyền các tỉnh miền Trung neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang tránh trú bão số 5 ẢNH: HUY ĐẠT

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chiều 23.8, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức cuộc họp khẩn trực tiếp và trực tuyến với 94 xã, phường, đặc khu để triển khai phương án ứng phó bão số 5.

Báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện mực nước các sông vẫn dưới mức báo động I, hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã được kiểm tra, bảo đảm an toàn. Trong số 528 tàu cá với 3.783 lao động trên biển, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã kêu gọi toàn bộ vào nơi trú tránh bão số 5.