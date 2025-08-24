Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Bão số 5 áp sát miền Trung: Ngư dân hối hả bốc cá xuyên đêm

Huy Đạt
Huy Đạt
24/08/2025 10:01 GMT+7

Bão số 5 (bão Kajaki) áp sát đất liền, ngư dân miền Trung hối hả bốc cá xuyên đêm tại âu thuyền Thọ Quang (TP.Đà Nẵng), rồi vội vã rời tàu về quê tránh bão.

Những chuyến ghe chở người rời biển... tránh bão số 5

Đến sáng nay 24.8, bão số 5 chỉ còn cách đất liền hơn 600 km, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 , các ngư dân miền Trung tất tả bốc cá xuyên đêm, rời tàu về quê tránh bão.

Lúc 6 giờ, PV Thanh Niên ghi nhận tại âu thuyền Thọ Quang (P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) hàng nghìn tàu thuyền đã kịp thời neo đậu an toàn. Trên bến, cảnh tượng ngư dân hối hả bốc cá từ khoang tàu lên bờ diễn ra xuyên đêm. Ngư dân tất tả chuyển cá để kịp bán cho thương lái trước khi trời chuyển mưa lớn.

Bão số 5: Ngư dân miền Trung tất tả bốc cá, rời tàu về quê tránh bão- Ảnh 1.

Ghe nhỏ liên tục đưa ngư dân và hàng hóa từ tàu lớn vào bờ ở vịnh Mân Quang tránh bão số 5 vào sáng 24.8

ẢNH: HUY ĐẠT

Tại vịnh Mân Quang (P.Sơn Trà) những chiếc ghe nhỏ chạy liên tục, chở hàng và người từ tàu lớn vào bờ.

Ngư dân Nguyễn Đăng Hiếu (53 tuổi) trú xã Thăng Trường (trước đây là H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ), vừa cùng bạn tàu cập bờ tối 23.8, sau chuyến đi biển chỉ vỏn vẹn 4 ngày thay vì 20 ngày như dự kiến. 

“Dù đi biển ngắn ngày nhưng chúng tôi vẫn thu hoạch kha khá hải sản. Anh em bốc cả đêm để kịp bán, sáng nay xong thì rời tàu thuê xe về quê tránh bão”, ông Hiếu chia sẻ.

Bão số 5: Ngư dân miền Trung tất tả bốc cá, rời tàu về quê tránh bão- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đăng Hiếu tất bật chuyển hàng từ ghe lên bờ để về quê tránh bão số 5

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Hiếu, hiện chỉ còn chủ tàu ở lại âu thuyền để trông coi tàu, đề phòng sự cố cháy nổ xảy ra.

Không giấu được sự lo lắng trước bão số 5 áp sát bờ, ông Hiếu tâm sự: “Chúng tôi chỉ mong bão số 5 suy yếu, đừng gây thiệt hại. Về quê nghỉ vài hôm, trời yên biển lặng thì lại ra khơi, vì mùa này là mùa làm ăn mà…”.

Bão số 5: Ngư dân miền Trung tất tả bốc cá, rời tàu về quê tránh bão- Ảnh 3.
Bão số 5: Ngư dân miền Trung tất tả bốc cá, rời tàu về quê tránh bão- Ảnh 4.
Bão số 5: Ngư dân miền Trung tất tả bốc cá, rời tàu về quê tránh bão- Ảnh 5.

Ngư dân vội vã rời tàu, mang theo hành lý để lên đường về quê tránh bão số 5

Không chủ quan vì có thể đánh đổi tính mạng

Ông Trần Văn Hùng (55 tuổi, trú P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) từng là chủ tàu nhưng giải nghệ sau khi tàu của ông gặp sự cố trong trận bão lớn. Hiện ông Hùng mưu sinh bằng nghề chạy ghe thuê trong âu thuyền.

Bão số 5: Ngư dân miền Trung tất tả bốc cá, rời tàu về quê tránh bão- Ảnh 6.

Ông Trần Hùng hành nghề chạy ghe thuê chở hàng hóa, ngư dân từ thuyền lớn vào bờ

ẢNH: HUY ĐẠT

“Sáng giờ tôi chuyển hàng, chuyển người không đếm xuể. Ngư dân bây giờ chấp hành nghiêm lệnh của chính quyền, không dám chủ quan. Thông tin liên lạc hiện đại, dự báo chính xác nên bà con cũng hiểu sự nguy hiểm của việc chần chừ. Ngư dân giờ ai cũng chấp hành nghiêm, không dám chủ quan. Chủ quan là đánh đổi tính mạng và tài sản”, ông Hùng nói.

Bão số 5: Ngư dân miền Trung tất tả bốc cá, rời tàu về quê tránh bão- Ảnh 7.

Chủ tàu cắt cử người ở lại tàu đang neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang đề phòng cháy nổ

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Hùng, đa số các tàu đều mới đi biển ngắn ngày nên sản nhu yếu phẩm còn nhiều. Thêm việc cá trong ghe đá sẽ bị hư hỏng nên ngư dân tranh thủ bán nhanh trước lúc mưa to. Sau khi hoàn tất, phần lớn thuyền viên rời tàu, di chuyển đường bộ về quê.

Bão số 5: Ngư dân miền Trung tất tả bốc cá, rời tàu về quê tránh bão- Ảnh 8.

Hàng nghìn tàu thuyền các tỉnh miền Trung neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang tránh trú bão số 5

ẢNH: HUY ĐẠT

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chiều 23.8, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức cuộc họp khẩn trực tiếp và trực tuyến với 94 xã, phường, đặc khu để triển khai phương án ứng phó bão số 5. 

Báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện mực nước các sông vẫn dưới mức báo động I, hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã được kiểm tra, bảo đảm an toàn. Trong số 528 tàu cá với 3.783 lao động trên biển, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã kêu gọi toàn bộ vào nơi trú tránh bão số 5.

Bão số 5 mạnh cấp 12, dự báo sẽ còn mạnh thêm

Tin liên quan

Nông dân Đà Nẵng khóc ròng vì lúa ngập nước nảy mầm sau bão số 5

Nông dân Đà Nẵng khóc ròng vì lúa ngập nước nảy mầm sau bão số 5

Nhiều ruộng lúa chín ngập sâu trong nước, nảy mầm do vướng bão số 5… khiến nông dân Đà Nẵng khóc ròng. Vì thiếu phương tiện máy gặt để thu hoạch nên "mưa bão ập đến, lúa nảy mầm hết rồi. Chúng tôi biết kêu ai đây?".

Bão số 5: Đà Nẵng còn hơn 32.500 cây xanh chưa cắt tỉa, nguy cơ gãy đổ

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 Ngư dân Âu thuyền Thọ Quang Vịnh Mân Quang tỉnh Quảng Nam P.Sơn Trà miền Trung tránh bão neo đậu bão kajiki
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận