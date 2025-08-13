'Xử lý nghiêm hành vi ngắt kết nối, móc nối đưa ngư dân khai thác trái phép'

Sáng 13.8, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng ra quân triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Chi cục Biển đảo và Thủy sản TP.Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 31.7, thành phố đã xử lý dứt điểm toàn bộ 1.926 tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) đưa vào quản lý chính thức.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ trước khi tàu cá ngư dân TP.Đà Nẵng xuất bến ra khơi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hiện toàn thành phố có 4.142 tàu cá dài từ 6 m trở lên, trong đó 96,7% đã được cấp giấy phép khai thác; 100% tàu cá dài từ 15 m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và được theo dõi chặt chẽ.

Trong đợt cao điểm từ nay đến tháng 9, kế hoạch đặt mục tiêu tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, chính quyền cơ sở nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU. Đặc biệt là hành vi vượt ranh giới khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Phát biểu tại lễ ra quân, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết trong đợt cao điểm, công tác tuyên truyền được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng (đầu tiên từ phải qua) chỉ đạo lực lượng chức năng ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bộ đội biên phòng sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền hướng dẫn ngư dân sử dụng chức năng khai báo xuất, nhập bến qua hệ thống "Kiểm soát tàu cá" và ứng dụng VNeID; đẩy mạnh truyền thông đa dạng hình thức, phát huy các mô hình "Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn", "Bến bãi tự quản" để nâng cao nhận thức, khuyến khích ngư dân bám biển đúng pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cùng với đó, công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh sẽ được triển khai đồng bộ. Các đơn vị rà soát, lập hồ sơ quản lý nhóm tàu "nguy cơ cao" vi phạm vùng biển nước ngoài.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm

Ngoài ra, giám sát 100% tàu cá trên biển qua hệ thống VMS để xử lý nghiêm các hành vi gửi, vận chuyển thiết bị giám sát sang tàu khác, cố tình ngắt kết nối VMS hoặc móc nối đưa ngư dân khai thác trái phép.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn cũng cho hay, lực lượng tuần tra, kiểm soát sẽ được bố trí tại các cửa sông, cửa lạch, bãi ngang và quanh các đảo để kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không cho xuất bến nếu tàu cá không đủ điều kiện về giấy tờ, trang thiết bị an toàn.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng phát biểu tại lễ ra quân diễn ra vào sáng nay 13.8 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Chúng tôi yêu cầu 100% tàu cá ra, vào cảng cá phải được kiểm tra, xác nhận. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để răn đe", đại tá Hoàng Văn Mẫn nói.

Bộ đội biên phòng thành phố sẽ tăng cường phối hợp lực lượng Công an, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố, các đơn vị quản lý các cảng cá trên địa bàn kiểm soát tàu cá, truy xuất nguồn gốc hải sản, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế, đặc biệt là Hiệp định PSMA.

Đồng thời, các đơn vị tuyến biển, đảo chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố về kết quả chống khai thác IUU.

Chính ủy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cũng thông tin, hiện nay UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành chỉ thị yêu cầu các sở, ngành, quận, xã, phường ven biển gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chống khai thác IUU. Nếu để xảy ra sai phạm ảnh hưởng tới nỗ lực gỡ "thẻ vàng", người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Ngoài ra, các xã, phường ven biển phải yêu cầu ngư dân ký cam kết không vi phạm, đánh dấu tàu cá đúng quy định, giám sát chặt nhóm tàu "3 không" và báo cáo định kỳ hằng tuần, hằng tháng.