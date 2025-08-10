Quảng Trị: Tìm kiếm ngư dân mất tích khi đang đánh bắt hải sản

Ngày 10.8, thông tin từ UBND xã Mỹ Thủy (Quảng Trị) cho biết, đang phối hợp lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm một ngư dân bị mất tích khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực biển Mỹ Thủy.

Theo đó, vào 7 giờ cùng ngày, ông Lê Quang Diễn (trú tại thôn Thuận Đầu, xã Mỹ Thủy) đang đi đánh cá trên biển cách bờ khoảng 4 hải lý, thì phát hiện có 1 con thuyền không có người điều khiển bị trôi dạt. Ngay lập tức, ông Diễn đã báo với lực lượng chức năng.

Người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm ông Lai mất tích khi đi đánh cá ẢNH: B.H

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xác minh, phát hiện chủ con thuyền bị trôi dạt là ông Mai Văn Lai (48 tuổi, trú tại thôn Đông Tân An, xã Mỹ Thủy). Theo gia đình, ông Lai đi đánh cá lúc 2 giờ cùng ngày (10.8) và đến chiều chưa thấy trở về.

Lực lượng chức năng đang huy động các phương tiện, tổ chức tìm kiếm ông Lai quanh vùng biển Mỹ Thủy.

Trước đó, lúc 15 giờ 40 phút ngày 9.8, anh V.T.K (21 tuổi, trú tại bản 2, xã Thuận, Quảng Trị) khi đi tắm tại khu vực sông Sê pôn (xã Lao Bảo) thì bị đuối nước.

Thi thể anh K. được tìm thấy sau hơn một ngày tìm kiếm ẢNH: B.H

Nhận tin báo, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã điều động lực lượng cùng người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến 11 giờ 30 hôm nay 10.8, lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân K., đưa vào bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình tổ chức mai táng.