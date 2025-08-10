Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tìm thấy thi thể thanh niên mất tích khi đi leo núi tại Khánh Hòa

Bá Duy
Bá Duy
10/08/2025 15:22 GMT+7

Sau 6 ngày tìm kiếm với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.B.K.C mất tích khi đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn ở Khánh Hòa.

Chiều 10.8, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tìm thấy thi thể anh N.B.K.C (23 tuổi, ở xã Phước Dinh, Khánh Hòa - H.Thuận Nam, Ninh Thuận cũ) mất tích khi đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn từ chiều 4.8.

Nạn nhân được phát hiện đã tử vong tại khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn, thuộc P.Nam Nha Trang. Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ tại hiện trường, thi thể anh C. được phát hiện tại khe núi gần khu vực đỉnh núi. Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường để khám nghiệm, sau đó sẽ đưa thi thể nạn nhân xuống núi, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, từ tối 4.8, gia đình không thể liên lạc với anh C. sau khi anh thông báo với bạn bè về việc leo núi, chinh phục đỉnh Hoàng Ngưu Sơn một mình. Một bức ảnh anh C. xuất hiện ở đỉnh núi Hoàng Ngưu Sơn được gửi từ số điện thoại của C. vào tối 4.8, đây cũng là dấu vết cuối cùng.

Tìm thấy thi thể thanh niên mất tích khi đi leo núi tại Khánh Hòa- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh C. trên núi Hoàng Ngưu Sơn sau 6 ngày tìm kiếm

ẢNH: B.D

Xe máy của anh C. được gửi ở nhà một người dân ở chân núi, tại đường Đỗ Xuân Hợp (P.Nam Nha Trang). Sáng 5.8, bạn bè của C. đã lên núi tìm kiếm nhưng không có tung tích nên báo cơ quan chức năng.

Chiều 5.8, Đội PCCC-CNCH khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động xe cứu nạn và 7 cán bộ, chiến sĩ đến núi Hoàng Ngưu Sơn tìm kiếm.

Tìm thấy thi thể thanh niên mất tích khi đi leo núi tại Khánh Hòa- Ảnh 2.

Gia đình, người thân của anh C. túc trực dưới chân núi suốt những ngày qua

ẢNH: BÁ DUY

Từ sáng 6.8 đến sáng 10.8, hàng trăm người leo núi có kinh nghiệm từ Khánh Hòa, Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk đã kết nối hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng tìm kiếm đã sử dụng flycam bay khảo sát từ trên cao, chó nghiệp vụ và các thiết bị định vị chuyên dụng.

Ngoài ra, các đội đã rà soát tất cả khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn với địa hình dốc, nhiều vách đá dựng đứng và khe núi sâu, cây cối um tùm. Theo thông tin từ tình nguyện viên, xung quanh chóp núi đã được tìm rất kỹ, khe suối đi lên hướng chóp 927 và các chỏm đá hướng xã Cam Lâm cũng đã được rà soát.

Tìm thấy thi thể thanh niên mất tích khi đi leo núi tại Khánh Hòa- Ảnh 3.

Hoàng Ngưu Sơn được xem là "nóc nhà" của Nha Trang với độ cao 972 mét so với mực nước biển. Ngọn núi có địa hình phức tạp với nhiều tuyến đường mòn giao nhau, thu hút nhiều người yêu thích leo núi và khám phá thiên nhiên

ẢNH: BÁ DUY

Vụ việc nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều người theo dõi và cầu mong cho anh C. được bình an. Bà Phan Thị Loan, mẹ của anh C., cùng gia đình túc trực dưới chân núi suốt những ngày qua. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra.

Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về mối nguy hiểm khi leo núi tự phát. Như Thanh Niên đã đưa tin, các điểm leo núi ở Nha Trang như núi Cô Tiên, Hoàng Ngưu Sơn có địa hình hiểm trở với nhiều vách đá dựng đứng và đường mòn khó nhận biết. Hoạt động tham quan tại các khu vực này chỉ mang tính tự phát, chưa có cơ quan quản lý, khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi du khách gặp sự cố.

Khám phá thêm chủ đề

mất tích Thi thể Leo núi núi Hoàng Ngưu Sơn Khánh Hòa tử vong
Bình luận (0)

