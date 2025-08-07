Khánh Hòa: 3 ngày vẫn chưa tìm được người mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Ngày 7.8, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, các đội nghiệp vụ vẫn đang tích cực tìm kiếm anh N.B.K.C (23 tuổi, trú xã Phước Dinh, Khánh Hòa - H.Thuận Nam, Ninh Thuận cũ) mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn thuộc P.Nam Nha Trang, tuy nhiên vẫn chưa có manh mối nào mới.

Một góc núi Hoàng Ngưu Sơn, với độ cao 972 mét so với mực nước biển, nơi đây được xem là "nóc nhà" của Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Để tăng hiệu quả, lực lượng chức năng đã huy động flycam bay khảo sát từ trên cao, sử dụng chó nghiệp vụ và các thiết bị định vị chuyên dụng. Ngoài lực lượng chức năng, cộng đồng leo núi Khánh Hòa cũng tích cực tham gia với nhiều tình nguyện viên có kinh nghiệm.

Lực lượng cứu hộ đã phối hợp lực lượng an ninh cơ sở và các hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp tìm kiếm từ ngày 5.8. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả

ẢNH: BÁ DUY

Tình hình tìm kiếm ngày 7.8 cho thấy, các đội đã mở rộng phạm vi ra nhiều khu vực. Theo thông tin từ tình nguyện viên tham gia, xung quanh chóp núi đã được tìm rất kỹ, khe suối đi lên hướng chóp 927 đã có nhóm khảo sát, các chỏm đá hướng xã Cam Lâm cũng đã được rà soát. Tuy nhiên, đến 18 giờ ngày 7.8, cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả tích cực.

Các tình nguyện viên tìm kiếm xuống núi chiều 7.8, dự kiến việc tìm kiếm sẽ được mở rộng thêm với sự tham gia của nhiều tình nguyện viên có kinh nghiệm trong những ngày tới ẢNH: BÁ DUY

Hiện tại, cộng đồng leo núi tại Khánh Hòa vẫn đang kêu gọi tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm trong 3 ngày cuối tuần sắp tới. Để tránh tình trạng các nhóm tìm kiếm trùng lặp vị trí, họ đang cố gắng tổng hợp các khu vực đã được rà soát để phân bổ lực lượng hiệu quả hơn.

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết mặc dù hôm nay vẫn không có phát hiện nào mới, tuy nhiên ngày mai các đội nghiệp vụ sẽ vẫn tiếp tục triển khai tìm kiếm.

Gia đình, người thân của anh N.B.K.C vẫn túc trực dưới chân núi ẢNH: BÁ DUY

Mỗi lần có đội tìm kiếm xuống núi, gia đình lại thắp lên hy vọng nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu buồn bã báo hiệu chưa có tin tức gì ẢNH: BÁ DUY

Bà Phan Thị Loan, mẹ của anh C., lặng lẽ ngồi mong tin con ẢNH: BÁ DUY

Trước đó như Thanh Niên thông tin, anh N.B.K.C mất tích từ tối 4.8 khi đang leo núi Hoàng Ngưu Sơn một mình. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ đã phối hợp lực lượng an ninh cơ sở và các hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp, cùng gia đình anh N.B.K.C tìm kiếm từ ngày 5.8. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả. Địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn khá phức tạp với nhiều vách đá dựng đứng và rừng rậm, gây không ít khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Được biết, công tác tìm kiếm dự kiến sẽ được mở rộng thêm với sự tham gia của nhiều tình nguyện viên có kinh nghiệm trong những ngày tới.



