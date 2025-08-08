Không khuyến khích dùng cá voi thu hút khách du lịch ở Nha Trang

Ngày 8.8, Ban Quản lý (BQL) vịnh Nha Trang cho biết, cá voi tiếp tục xuất hiện tại khu vực biển gần đảo Hòn Mun, P.Nha Trang (P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang cũ), sau lần ghi nhận đầu tiên vào ngày 22.7.

Ông Trần Văn Phú, Trưởng bến tàu du lịch Nha Trang (thuộc BQL vịnh Nha Trang), thông tin: "Sáng 7.8, một cá thể cá voi lớn bất ngờ xuất hiện và săn mồi tại khu vực biển gần đảo Hòn Mun. Việc cá voi liên tục xuất hiện và săn mồi ở vịnh Nha Trang không chỉ là chuyện lạ mà còn là tín hiệu vui cho thấy môi trường biển đang hồi sinh".

Cá voi săn mồi tại vịnh Nha Trang ngày 29.7 ẢNH: TUẤN ANH

Qua quan sát hình thái và tập tính, bước đầu xác định đây là cá voi Bryde - loài động vật biển lớn, quý hiếm có giá trị sinh thái đặc biệt. Cá voi Bryde là loài được bảo vệ theo Nghị định số 06/2019 của Chính phủ và Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã nguy cấp.

Trước đó, ngày 29.7, để bảo vệ động vật biển quý hiếm, BQL vịnh Nha Trang đã ban hành thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động tại khu vực phải giữ khoảng cách tối thiểu 100 m với cá voi. Đây là khoảng cách an toàn để không làm phiền hoạt động tự nhiên của loài này.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc BQL vịnh Nha Trang, nhấn mạnh: "Các phương tiện không được đuổi theo, chặn đầu hay cố tình lái tàu vào giữa đàn cá. Chúng tôi không khuyến khích việc sử dụng cá voi để thu hút du khách vì điều đó sẽ phản tác dụng trong việc giữ gìn môi trường sống cho loài động vật quý hiếm này".

Theo quy định, các phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch không được tụ tập đông quanh khu vực có cá voi, phải giảm tốc độ, hạn chế tiếng ồn và tắt động cơ khi dừng lại để quan sát. Việc sử dụng thiết bị bay không người lái ở độ cao thấp cũng bị nghiêm cấm do gây tiếng ồn lớn.

Điều đáng chú ý là cá voi Bryde sử dụng sóng âm tần số thấp để định hướng và giao tiếp. Do đó, tiếng ồn từ động cơ, thiết bị bay hay loa phát thanh có thể gây rối loạn chức năng sinh học và hành vi của chúng.

Ông Vân cho biết thêm, với vai trò là đơn vị quản lý, BQL vịnh Nha Trang sẽ tuyên truyền để du khách và các phương tiện không làm ảnh hưởng đến cá voi, tránh gây va chạm nguy hiểm.

BQL vịnh Nha Trang không khuyến khích dùng cá voi thu hút khách du lịch ẢNH: TUẤN ANH

Theo BQL vịnh Nha Trang, đến nay vẫn chưa xác định được đây là cùng một cá thể cá voi trong cả 3 lần xuất hiện hay là các cá thể khác nhau.

Các chuyên gia đánh giá, sự xuất hiện của cá voi tại vịnh Nha Trang là tín hiệu tích cực của những nỗ lực bảo tồn. Đây là minh chứng cho việc chất lượng nước biển và nguồn thức ăn tại đây đã được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi để các loài động vật biển lớn trở lại môi trường sống tự nhiên.

Trước đó vào tháng 5.2025, vịnh Nha Trang cũng đã chứng kiến sự xuất hiện của hàng trăm con cá heo, tạo nên chuỗi hiện tượng tích cực liên tiếp.

Sự xuất hiện của cá voi tại vịnh Nha Trang là tín hiệu tích cực của những nỗ lực bảo tồn, cho thấy chất lượng nước biển và nguồn thức ăn tại đây đã được cải thiện đáng kể ẢNH: BÁ DUY

Hòn Mun thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, là khu vực có hệ sinh thái san hô phong phú và đa dạng sinh học cao. Việc cá voi chọn khu vực này để săn mồi cho thấy chất lượng môi trường nước, cũng như hệ sinh thái biển đang được cải thiện tích cực.