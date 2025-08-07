Đồng Nai: Bé gái 7 tuổi bị đuối nước, tử vong tại hồ bơi

Ngày 7.8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Bù Đăng điều tra, làm rõ vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại một hồ bơi tư nhân vào sáng cùng ngày khiến bé T.K.H. (7 tuổi, ở xã Bù Đăng - trước là H.Bù Đăng) tử vong.

Sáng cùng ngày, bé H. được người nhà đưa đến tắm tại một hồ bơi tư nhân trên địa bàn xã Bù Đăng (trước thuộc TT.Đức Phong, H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ). Sau một thời gian trông coi, do có việc bận, người thân của bé H. được cho là đã nhờ nhân viên hồ bơi trông các bé giúp.

Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong ẢNH: MINH HỌA

Đến gần trưa, người thân quay lại đón bé H. nhưng không thấy cháu đâu nên hô hoán nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Khi kiểm tra quanh khu vực hồ, mọi người phát hiện bé H. đã chìm dưới đáy hồ bơi.

Nạn nhân được đưa lên bờ và tiến hành sơ cứu nhưng bé đã tử vong trước đó.

Vụ bé gái 7 tuổi bị đuối nước, tử vong tại hồ bơi đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.