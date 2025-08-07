Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Bé gái 7 tuổi bị đuối nước, tử vong tại hồ bơi

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
07/08/2025 17:46 GMT+7

Bé gái 7 tuổi tử vong do bị đuối nước tại một hồ bơi tư nhân trên địa bàn xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 7.8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Bù Đăng điều tra, làm rõ vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại một hồ bơi tư nhân vào sáng cùng ngày khiến bé T.K.H. (7 tuổi, ở xã Bù Đăng - trước là H.Bù Đăng) tử vong.

Sáng cùng ngày, bé H. được người nhà đưa đến tắm tại một hồ bơi tư nhân trên địa bàn xã Bù Đăng (trước thuộc TT.Đức Phong, H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ). Sau một thời gian trông coi, do có việc bận, người thân của bé H. được cho là đã nhờ nhân viên hồ bơi trông các bé giúp.

Đồng Nai: Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi- Ảnh 1.

Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong

ẢNH: MINH HỌA

Đến gần trưa, người thân quay lại đón bé H. nhưng không thấy cháu đâu nên hô hoán nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Khi kiểm tra quanh khu vực hồ, mọi người phát hiện bé H. đã chìm dưới đáy hồ bơi. 

Nạn nhân được đưa lên bờ và tiến hành sơ cứu nhưng bé đã tử vong trước đó.

Vụ bé gái 7 tuổi bị đuối nước, tử vong tại hồ bơi đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Tắm suối Vũng Bọt lúc sáng sớm, 2 sinh viên đuối nước tử vong

Đà Nẵng: Tắm suối Vũng Bọt lúc sáng sớm, 2 sinh viên đuối nước tử vong

Hai sinh viên mất tích khi vui chơi ở suối Vũng Bọt (suối đầu nguồn sông Cu Đê, TP.Đà Nẵng), sau đó lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả 2 nạn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Đuối nước tử vong Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận