Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Truy tìm tàu sắt tông chìm tàu cá rồi bỏ chạy

Khánh Lâm
Khánh Lâm
13/08/2025 11:00 GMT+7

Tàu sắt tông chìm tàu cá tại vùng biển Phù Mỹ (Gia Lai) rồi bỏ chạy, ngư dân Trần Ngọc Thạch trôi dạt hơn một ngày trước khi được tàu vận tải phát hiện và ứng cứu.

Sáng 13.8, Đồn biên phòng Tam Quan Nam (thuộc Bộ đội biên phòng Gia Lai) cho biết đã bàn giao ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ở P.Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk - trước đây thuộc TX.Sông Cầu, Phú Yên) cho gia đình. Ông Thạch là nạn nhân trong vụ tàu sắt tông chìm tàu cá trên vùng biển Phù Mỹ.

Tàu sắt tông chìm tàu cá, 3 ngư dân Đắk Lắk được cứu sống - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe ngư dân Trần Ngọc Thạch

ẢNH: KHÁNH LÂM

Theo xác minh ban đầu của lực lượng biên phòng, ông Thạch là lao động trên tàu cá PY-4086 TS (dài 14 m, hành nghề lưới kéo).

Khoảng 16 giờ ngày 11.8, tàu cá này đang khai thác thủy sản tại vùng biển Phù Mỹ (Gia Lai) thì bị tàu sắt màu đen, có 3 trục cẩu, không rõ số hiệu, tông chìm. Sau đó, tàu sắt tiếp tục chạy về hướng nam.

Khi bị nạn, trên tàu cá PY-4086 TS có 3 ngư dân, gồm: chủ tàu kiêm thuyền trưởng Huỳnh Văn Hùng (53 tuổi), Phạm Hùng (49 tuổi) và Trần Ngọc Thạch. Trong đó, ông Huỳnh Văn Hùng và ông Phạm Hùng được ngư dân gần đó cứu lúc 18 giờ 30 ngày 11.8.

Nhận tin báo, Trạm Kiểm soát biên phòng Vạn Phước (Đồn biên phòng Xuân Đài, Bộ đội biên phòng Đắk Lắk) nhanh chóng báo cáo vụ việc lên cấp trên và phối hợp với Trạm Kiểm soát biên phòng Mỹ Đức và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn (Bộ đội biên phòng Gia Lai) khẩn trương phối hợp thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực, tổ chức tìm kiếm ông Thạch.

Tàu sắt tông chìm tàu cá, 3 ngư dân Đắk Lắk được cứu sống - Ảnh 2.

Đồn biên phòng Tam Quan Nam tiếp nhận ông Thạch từ tàu vận tải VTT-169

ẢNH: KHÁNH LÂM

Đến 16 giờ 50 ngày 12.8, tàu vận tải VTT-169 (thuộc Công ty CP vận tải Xuân Toàn) do thuyền trưởng Hoàng Văn Cương (39 tuổi, ở Ninh Bình) điều khiển đã phát hiện ông Thạch trôi dạt giữa vùng biển Sông Cầu và lập tức ứng cứu.

Lúc 19 giờ ngày 12.8, Đồn biên phòng Tam Quan Nam tiếp nhận ông Thạch từ tàu vận tải VTT-169 nói trên.

Hiện vụ tàu sắt tông chìm tàu cá nói trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Tin liên quan

Trực thăng bay xuyên đêm cấp cứu ngư dân ở đảo Tiên Nữ

Trực thăng bay xuyên đêm cấp cứu ngư dân ở đảo Tiên Nữ

Trực thăng bay xuyên đêm để y bác sĩ kịp thời cấp cứu và đưa ngư dân bị thủng tạng, viêm phúc mạc từ đảo Tiên Nữ về Bệnh viện Quân y 175, phẫu thuật thành công sáng 26.6.

Khám phá thêm chủ đề

Tàu sắt tông chìm tàu cá Gia Lai Phú Yên tàu cá bị chìm Cứu ngư dân tàu cá Ngư dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận