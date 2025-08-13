Truy tìm tàu sắt tông chìm tàu cá rồi bỏ chạy

Sáng 13.8, Đồn biên phòng Tam Quan Nam (thuộc Bộ đội biên phòng Gia Lai) cho biết đã bàn giao ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ở P.Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk - trước đây thuộc TX.Sông Cầu, Phú Yên) cho gia đình. Ông Thạch là nạn nhân trong vụ tàu sắt tông chìm tàu cá trên vùng biển Phù Mỹ.

Lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe ngư dân Trần Ngọc Thạch ẢNH: KHÁNH LÂM

Theo xác minh ban đầu của lực lượng biên phòng, ông Thạch là lao động trên tàu cá PY-4086 TS (dài 14 m, hành nghề lưới kéo).

Khoảng 16 giờ ngày 11.8, tàu cá này đang khai thác thủy sản tại vùng biển Phù Mỹ (Gia Lai) thì bị tàu sắt màu đen, có 3 trục cẩu, không rõ số hiệu, tông chìm. Sau đó, tàu sắt tiếp tục chạy về hướng nam.

Khi bị nạn, trên tàu cá PY-4086 TS có 3 ngư dân, gồm: chủ tàu kiêm thuyền trưởng Huỳnh Văn Hùng (53 tuổi), Phạm Hùng (49 tuổi) và Trần Ngọc Thạch. Trong đó, ông Huỳnh Văn Hùng và ông Phạm Hùng được ngư dân gần đó cứu lúc 18 giờ 30 ngày 11.8.

Nhận tin báo, Trạm Kiểm soát biên phòng Vạn Phước (Đồn biên phòng Xuân Đài, Bộ đội biên phòng Đắk Lắk) nhanh chóng báo cáo vụ việc lên cấp trên và phối hợp với Trạm Kiểm soát biên phòng Mỹ Đức và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn (Bộ đội biên phòng Gia Lai) khẩn trương phối hợp thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực, tổ chức tìm kiếm ông Thạch.

Đồn biên phòng Tam Quan Nam tiếp nhận ông Thạch từ tàu vận tải VTT-169 ẢNH: KHÁNH LÂM

Đến 16 giờ 50 ngày 12.8, tàu vận tải VTT-169 (thuộc Công ty CP vận tải Xuân Toàn) do thuyền trưởng Hoàng Văn Cương (39 tuổi, ở Ninh Bình) điều khiển đã phát hiện ông Thạch trôi dạt giữa vùng biển Sông Cầu và lập tức ứng cứu.

Lúc 19 giờ ngày 12.8, Đồn biên phòng Tam Quan Nam tiếp nhận ông Thạch từ tàu vận tải VTT-169 nói trên.

Hiện vụ tàu sắt tông chìm tàu cá nói trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, truy tìm phương tiện gây tai nạn.