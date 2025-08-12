Gia Lai: Rùa biển nở ở bãi biển xã đảo Nhơn Châu

Ngày 12.8, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết người dân địa phương vừa thả 11 rùa biển con vừa nở trở lại đại dương.



Người dân đào tìm rùa biển con mới nở để thả ra biển ẢNH: TRANG ANH

Trước đó, đêm 11.8, người dân phát hiện một ổ trứng rùa biển vừa nở tại Bãi Đông. Nhiều rùa con đã tự bò ra biển, bãi cát vẫn in rõ dấu chân. Khi đào ổ, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy 11 con rùa vừa nở.

Tất cả rùa biển con tìm thấy được cho vào thau nhựa và mang thả về biển. Trong ổ chỉ còn 3 quả trứng hỏng, số còn lại đều nở thành công.

Theo ông Hưng, khoảng 50 ngày trước, ngư dân từng báo tin rùa mẹ lên bờ đẻ trứng nhưng không tìm thấy ổ. Với kinh nghiệm dân đảo, mỗi lần rùa mẹ thường đẻ từ 80 trứng trở lên, tỉ lệ nở thành công chỉ 55 - 60%. Vì chỉ phát hiện 3 quả trứng hỏng nên có thể đánh giá ổ trứng lần này có tỉ lệ nở rất cao.

Nhận thức của người dân về bảo vệ rùa biển đã thay đổi rõ rệt ẢNH: TRANG ANH

Những năm gần đây, nhiều rùa mẹ tìm về Nhơn Châu đẻ trứng, tập trung ở Bãi Nam và Bãi Đông. Nhận thức bảo vệ rùa biển của ngư dân đã thay đổi rõ rệt: không săn bắt, không giết thịt, rùa mắc lưới cũng được thả lại đại dương.

Để tạo điều kiện cho rùa sinh sản, xã đã cấm ăn nhậu, karaoke trên bãi biển Bãi Nam; tổ chức vệ sinh bãi cát và giảm ánh sáng ban đêm, giúp rùa an toàn lên bờ đẻ trứng.