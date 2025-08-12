Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Gia Lai: Rùa biển nở ở bãi biển xã đảo Nhơn Châu

Đức Nhật
Đức Nhật
12/08/2025 12:05 GMT+7

Phát hiện rùa biển con vừa nở, người dân xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) cùng nhau đào tìm, thả 11 con rùa trở lại biển an toàn.

Ngày 12.8, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết người dân địa phương vừa thả 11 rùa biển con vừa nở trở lại đại dương.

Phát hiện rùa biển con vừa nở ở bãi biển Gia Lai - Ảnh 1.

Người dân đào tìm rùa biển con mới nở để thả ra biển

ẢNH: TRANG ANH

Trước đó, đêm 11.8, người dân phát hiện một ổ trứng rùa biển vừa nở tại Bãi Đông. Nhiều rùa con đã tự bò ra biển, bãi cát vẫn in rõ dấu chân. Khi đào ổ, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy 11 con rùa vừa nở.

Tất cả rùa biển con tìm thấy được cho vào thau nhựa và mang thả về biển. Trong ổ chỉ còn 3 quả trứng hỏng, số còn lại đều nở thành công.

Theo ông Hưng, khoảng 50 ngày trước, ngư dân từng báo tin rùa mẹ lên bờ đẻ trứng nhưng không tìm thấy ổ. Với kinh nghiệm dân đảo, mỗi lần rùa mẹ thường đẻ từ 80 trứng trở lên, tỉ lệ nở thành công chỉ 55 - 60%. Vì chỉ phát hiện 3 quả trứng hỏng nên có thể đánh giá ổ trứng lần này có tỉ lệ nở rất cao.

Phát hiện rùa biển con vừa nở ở bãi biển Gia Lai - Ảnh 2.

Nhận thức của người dân về bảo vệ rùa biển đã thay đổi rõ rệt

ẢNH: TRANG ANH

Những năm gần đây, nhiều rùa mẹ tìm về Nhơn Châu đẻ trứng, tập trung ở Bãi Nam và Bãi Đông. Nhận thức bảo vệ rùa biển của ngư dân đã thay đổi rõ rệt: không săn bắt, không giết thịt, rùa mắc lưới cũng được thả lại đại dương.

Để tạo điều kiện cho rùa sinh sản, xã đã cấm ăn nhậu, karaoke trên bãi biển Bãi Nam; tổ chức vệ sinh bãi cát và giảm ánh sáng ban đêm, giúp rùa an toàn lên bờ đẻ trứng.

Tin liên quan

Rùa biển quý hiếm nặng 12 kg bị thương, được ngư dân cứu vớt

Rùa biển quý hiếm nặng 12 kg bị thương, được ngư dân cứu vớt

Một chú rùa biển quý hiếm nặng 12 kg mắc lưới thải, bị thương hai chi trước, được ngư dân ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) phát hiện, cứu vớt.

Khám phá thêm chủ đề

Rùa Biển rùa biển con vừa nở rùa đẻ trứng Gia Lai Nhơn Châu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận