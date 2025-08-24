Quân đội Quảng Trị dốc sức ứng phó bão số 5, đảm bảo tính mạng, tài sản người dân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã quán triệt nhiệm vụ đến từng cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và lực lượng trực thuộc. Các kế hoạch, phương án ứng phó với bão số 5, mưa lũ được rà soát, bổ sung kịp thời. Lực lượng, phương tiện, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cơ động khi có tình huống phát sinh.

Tại doanh trại, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm ngặt. Cán bộ, chiến sĩ theo dõi sát diễn biến bão, nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý. Đồng thời, Bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, di dời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Công tác bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, vũ khí và trang bị kỹ thuật cũng được chú trọng, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ.

Với tinh thần "chủ động, khẩn trương, an toàn, hiệu quả", lực lượng vũ trang Quảng Trị quyết tâm cùng toàn dân thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân cũng như sự an toàn của đơn vị.

Lực lượng vũ trang Quảng Trị quyết tâm cùng toàn dân thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và đơn vị ẢNH: THANH LỘC

Chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm ngặt. Mọi tình huống đều được tính toán để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ ẢNH: THANH LỘC

Việc chằng chống mái tôn tại các đơn vị được yêu cầu hoàn thành trong sáng 24.8 ẢNH: THANH LỘC

Những bao tải cát được xếp lên mái tôn để chằng chống, hạn chế thiệt hại do bão ẢNH: THANH LỘC

Ca nô, áo phao được kiểm tra kỹ lưỡng; phương tiện cơ động được bảo dưỡng sẵn sàng lên đường khi có lệnh ẢNH: THANH LỘC

Việc chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị... sẽ tăng tính chủ động trong ứng phó bão ẢNH: THANH LỘC

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đưa ca nô ra kiểm tra, sẵn sàng sử dụng ẢNH: THANH LỘC