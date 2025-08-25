Bão số 5: Quảng Trị họp khẩn, di dời dân xuyên đêm

Trước tình hình bão số 5 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt phương án cấp độ 4 về rủi ro thiên tai với kế hoạch sơ tán 67.257 hộ, khoảng 245.636 nhân khẩu. Các khu vực trọng điểm là ven biển, vùng xung yếu, nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét và chia cắt.

Lực lượng biên phòng Quảng Trị đến tận nhà di dời dân trong đêm ẢNH: THANH LỘC

Hàng trăm công nhân đang làm việc tại các công trình trọng điểm được yêu cầu rời khỏi công trường. Lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thuốc men tại điểm sơ tán, với hơn 79.000 thùng mì ăn liền, gần 13.000 thùng lương khô, 500 tấn gạo và hàng ngàn thùng nước uống, thực phẩm dự trữ.

Người dân vùng cao Quảng Trị khẩn trương được di dời ẢNH: THANH LỘC

Lực lượng quân sự thiết lập 5 khu vực phòng thủ tại các vị trí xung yếu, vừa chỉ huy vừa làm công tác hậu cần ứng cứu khi cần.

Các đồn biên phòng cũng xuyên đêm di dời dân. Trong đó, Đồn biên phòng Cà Xèng huy động 3 tổ công tác di dời đồng bào Rục ở xã Kim Phú về nhà văn hóa bản Ón. Đồn biên phòng Làng Ho sơ tán 13 hộ với 37 nhân khẩu ở bản Mít Cát (xã Kim Ngân) về trụ sở Đoàn Kinh tế - quốc phòng 79.

Người dân được di chuyển đến nơi cao ẢNH: THANH LỘC

Cũng trong đêm qua 24.8, tại cuộc họp khẩn với 78 xã, phường và các sở, ban ngành, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị, cho biết toàn tỉnh có 8.725 tàu thuyền/24.198 người lao động, hiện chỉ còn 20 tàu/126 lao động ngoài khơi, song đều nắm rõ thông tin, duy trì liên lạc.

Ngoài dự trữ lương thực, tỉnh còn chuẩn bị 22.000 m³ xăng, 20.000 m³ dầu và hơn 245 tấn thực phẩm thiết yếu.

Tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn với 78 xã, phường và các sở, ban ngành để ứng phó bão trong đêm 24.8 ẢNH: P.X

Trong khi đó, lực lượng công an cũng khẩn trương tìm kiếm, vận động bà con vùng biên đang đi rừng trở về tránh bão, đồng thời giám sát 2 công trình cầu Quán Hàu và cầu Gianh với nhiều cần cẩu cao tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: “Tuyệt đối không được chủ quan, phải sẵn sàng mọi phương án ứng phó trước, trong và sau bão, bảo đảm an toàn cho nhân dân và nhanh chóng ổn định đời sống sau thiên tai”.

Bão số 5 (bão Kajiki) tiếp tục giữ cấp, áp sát miền Trung



