Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bão số 5: Quảng Trị họp khẩn, di dời dân xuyên đêm

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/08/2025 08:13 GMT+7

Đêm 24.8 rạng sáng nay 25.8, Quảng Trị bước vào 'thời gian vàng' di dời dân nhằm ứng phó bão số 5 (bão Kajiki). Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cũng họp khẩn trong đêm, bàn phương án đảm bảo an toàn cho dân và tài sản trước, trong và sau bão.

Trước tình hình bão số 5 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt phương án cấp độ 4 về rủi ro thiên tai với kế hoạch sơ tán 67.257 hộ, khoảng 245.636 nhân khẩu. Các khu vực trọng điểm là ven biển, vùng xung yếu, nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét và chia cắt.

Bão số 5: Quảng Trị di dời dân xuyên đêm, họp khẩn với các địa phương - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng Quảng Trị đến tận nhà di dời dân trong đêm

ẢNH: THANH LỘC

Hàng trăm công nhân đang làm việc tại các công trình trọng điểm được yêu cầu rời khỏi công trường. Lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thuốc men tại điểm sơ tán, với hơn 79.000 thùng mì ăn liền, gần 13.000 thùng lương khô, 500 tấn gạo và hàng ngàn thùng nước uống, thực phẩm dự trữ.

Bão số 5: Quảng Trị di dời dân xuyên đêm, họp khẩn với các địa phương - Ảnh 2.

Người dân vùng cao Quảng Trị khẩn trương được di dời

ẢNH: THANH LỘC

Lực lượng quân sự thiết lập 5 khu vực phòng thủ tại các vị trí xung yếu, vừa chỉ huy vừa làm công tác hậu cần ứng cứu khi cần.

Các đồn biên phòng cũng xuyên đêm di dời dân. Trong đó, Đồn biên phòng Cà Xèng huy động 3 tổ công tác di dời đồng bào Rục ở xã Kim Phú về nhà văn hóa bản Ón. Đồn biên phòng Làng Ho sơ tán 13 hộ với 37 nhân khẩu ở bản Mít Cát (xã Kim Ngân) về trụ sở Đoàn Kinh tế - quốc phòng 79.

Bão số 5: Quảng Trị di dời dân xuyên đêm, họp khẩn với các địa phương - Ảnh 3.

Người dân được di chuyển đến nơi cao

ẢNH: THANH LỘC

Cũng trong đêm qua 24.8, tại cuộc họp khẩn với 78 xã, phường và các sở, ban ngành, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị, cho biết toàn tỉnh có 8.725 tàu thuyền/24.198 người lao động, hiện chỉ còn 20 tàu/126 lao động ngoài khơi, song đều nắm rõ thông tin, duy trì liên lạc.

Ngoài dự trữ lương thực, tỉnh còn chuẩn bị 22.000 m³ xăng, 20.000 m³ dầu và hơn 245 tấn thực phẩm thiết yếu.

Bão số 5: Quảng Trị di dời dân xuyên đêm, họp khẩn với các địa phương - Ảnh 4.

Tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn với 78 xã, phường và các sở, ban ngành để ứng phó bão trong đêm 24.8

ẢNH: P.X

Trong khi đó, lực lượng công an cũng khẩn trương tìm kiếm, vận động bà con vùng biên đang đi rừng trở về tránh bão, đồng thời giám sát 2 công trình cầu Quán Hàu và cầu Gianh với nhiều cần cẩu cao tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: “Tuyệt đối không được chủ quan, phải sẵn sàng mọi phương án ứng phó trước, trong và sau bão, bảo đảm an toàn cho nhân dân và nhanh chóng ổn định đời sống sau thiên tai”.

Bão số 5 (bão Kajiki) tiếp tục giữ cấp, áp sát miền Trung


Tin liên quan

Chạy đua ứng phó bão số 5

Chạy đua ứng phó bão số 5

Hôm nay 25.8 là ngày cao điểm gió bão, mưa lớn, nước dâng ở các tỉnh Trung bộ. Khi tâm bão số 5 chuẩn bị đổ bộ đất liền, từ Hải Phòng đến bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) có nước dâng từ 0,5 - 1,5 m.

Miền Trung căng mình chống bão

Bão số 5: Quảng Trị khuyến cáo dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ hôm nay 24.8

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 Quảng Trị bão kajiki Di dời dân Sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận