Miền Trung căng mình chống bão

K ÊU GỌI TÀU THUYỀN VÀO BỜ, GIÚP DÂN CHẰNG CHỐNG NHÀ CỬA

Ngày 24.8, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng huy động toàn bộ lực lượng Cảnh sát đường thủy, phối hợp Bộ đội biên phòng (BĐBP), Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ban quản lý âu thuyền Thọ Quang cùng Chi cục Biển đảo - Thủy sản sắp xếp, hướng dẫn tàu cá, tàu du lịch vào nơi neo đậu.

Các cô giáo ở Trường mầm non Cửa Tùng (xã Cửa Tùng, Quảng Trị) gia cố mái tôn của trường với sự giúp sức của bộ đội Ảnh: Bá Cường

Tính đến chiều 24.8, lực lượng chức năng đã bố trí an toàn 47 tàu ở sông Cổ Cò, 23 tàu tại cảng Sông Hàn, 488 tàu tại âu thuyền Thọ Quang, 785 tàu ở Cửa Đại và 1.077 tàu tại Kỳ Hà. Song song, lực lượng BĐBP huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 15 phương tiện túc trực, kêu gọi hơn 1.200 tàu cá với khoảng 7.000 lao động vào bờ an toàn. BĐBP cũng đã tổ chức bắn pháo hiệu, duy trì thông tin liên lạc, kiên quyết ngăn tàu thuyền ra khơi, đồng thời hướng dẫn ngư dân chằng buộc phương tiện; giúp đỡ người dân ven biển gia cố nhà cửa.

Không chỉ khu vực ven biển, tại xã miền núi A Vương (TP.Đà Nẵng), nơi thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở, công an xã phối hợp lực lượng cơ sở khảo sát các điểm nguy cơ, kiểm tra nhà dân, chuẩn bị áo phao, đèn pin, dây thừng, đồng thời vận động bà con chằng chống nhà cửa, khơi thông cống rãnh và sẵn sàng sơ tán theo phương châm "4 tại chỗ".

Trong sáng 24.8, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Huế cũng điều động 100 cán bộ chiến sĩ, 3 xe Kamaz về giúp người dân xã Phú Vang thu hoạch lúa; điều động 101 cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn giúp dân chằng chống nhà cửa và 6 phương tiện cano, 21 cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn neo đậu tàu thuyền trên địa bàn các phường Phong Quảng, Thuận An và Vinh Lộc. Đến trưa 24.8, toàn bộ 1.125 tàu thuyền và 8.106 lao động đang hoạt động trên vùng biển TP.Huế được kêu gọi và neo đậu vào nơi trú tránh an toàn.

Bão số 5 (bão Kajiki) tiếp tục giữ cấp, áp sát miền Trung

Tại Quảng Trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực, rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Nhiệm vụ di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn được chuẩn bị kỹ càng, cùng phương châm "chủ động, khẩn trương, an toàn, hiệu quả". BĐBP từ sáng 24.8 đã phối hợp kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào bờ tránh trú, đồng thời kiểm tra, chằng chống kho tàng, vũ khí trang bị.

Ở các vùng ven biển, người dân khẩn trương gia cố nhà cửa, tháo dỡ công trình tạm. Nhiều hộ dân ở dọc bờ biển Nhật Lệ thuộc P.Đồng Hới thay bao cát bằng túi nước để chèn mái tôn, vừa chắc chắn vừa thuận tiện. Hàng loạt chòi du lịch, bảng hiệu ven biển được đưa lên bờ.

Tại đặc khu đảo Cồn Cỏ, ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy đặc khu, cho biết đến chiều 24.8 đã cơ bản hoàn tất chằng chống, neo đậu tàu thuyền, phát tỉa cây cối. Lương thực, nhu yếu phẩm được dự trữ sẵn sàng để phục vụ di tản bà con. Ngoài lực lượng quân và dân (khoảng 400 người), trên đảo còn có 30 công nhân đang thi công các công trình và 1 du khách bị mắc kẹt, tất cả đều đã được đưa đến nơi an toàn.

S ẴN SÀNG DI DỜI DÂN, CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC

Chiều 24.8, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng chỉ đạo 94 xã, phường, đặc khu trên địa bàn khẩn trương rà soát phương án, tuyệt đối không được chủ quan. Các địa phương phải chuẩn bị sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tổ chức neo đậu lồng bè thủy sản và nghiêm cấm người ở lại khi bão về. TP.Đà Nẵng cũng đã có lệnh cấm biển từ ngày 24.8, đồng thời yêu cầu kiểm tra an toàn hồ, đập thủy lợi và thủy điện trước khi bão số 5 đổ bộ.

BĐBP TP.Đà Nẵng bắn pháo hiệu cảnh báo, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 5 Ảnh: Đ.X

TP.Huế cũng đã triển khai các biện pháp ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao. Do ảnh hưởng của bão số 5, thay vì tập trung vào ngày 25.8 như lịch cũ, học sinh các cấp trên địa bàn TP.Huế được lùi lại đến ngày 28.8.

Chiều 24.8, UBND tỉnh Quảng Trị phát công điện khẩn, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ tối 24.8 để bảo đảm an toàn khi bão số 5 đổ bộ. Tỉnh này cũng yêu cầu các địa phương tổ chức sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm trước 18 giờ ngày 24.8, không để người dân ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu tại các cửa sông, vùng cửa biển. Cùng với đó, cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày 25.8 cho đến khi thời tiết ổn định. Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng di dời dân khỏi vùng xung yếu, đồng thời vận hành hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong phòng chống thiên tai.