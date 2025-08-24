Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 5

Tại cuộc họp khẩn với Sở Chỉ huy tiền phương vào chiều tối 24.8, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh nằm trong khu vực bão số 5 đổ bộ phải chuẩn bị ở mức cao nhất, đặc biệt là trong việc bảo vệ tính mạng của người dân, phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ẢNH: K.HOAN

Các cấp, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị ngay từ hôm nay, với tinh thần chuẩn bị cao nhất, đồng thời rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó.

Thủ tướng yêu cầu, rà soát, đánh giá thực chất mức độ sẵn sàng ứng phó của từng bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân.

Cơ quan khí tượng thủy văn phải cập nhật dự báo liên tục, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác, đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi với cơ quan quốc tế để nâng cao độ tin cậy khi bão đổ bộ.

Ban chỉ huy các cấp, nhất là các tỉnh ven biển và miền núi, cần khẩn trương vào cuộc, chuẩn bị chu đáo mọi phương án, mục tiêu cao nhất là không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Cơ quan thông tin, truyền thông T.Ư và địa phương phải tăng cường đưa tin, hướng dẫn kỹ năng ứng phó để người dân nắm rõ, không được chủ quan hoặc hoang mang cực đoan.

Người dân ở Nghệ An tháo dỡ biển quảng cáo đề phòng bão giật đổ ẢNH: K.HOAN

Để ứng phó với cơn bão này, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng thủ dân sự đã thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, làm trung tâm điều hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các lực lượng liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo TP.Huế và các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… đã báo cáo công tác ứng phó với bão số 5.

Báo cáo tại cuộc họp, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, nhiều điều kiện thuận lợi để mạnh lên (nhiệt độ mặt nước biển tới 30°C, được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa Tây Nam), gây tác động tổng hợp, không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả miền núi.

Người dân Nghệ An di chuyển thuyền lên cao để tránh bão số 5 ẢNH: K.HOAN

Trên biển gió rất mạnh, sóng lớn và nước dâng, trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí mạnh hơn bão số 10 Doksuri năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - mức rất lớn.

Các tỉnh khẩn trương ứng phó với bão

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của T.Ư và tỉnh. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cũng cho hay, Hà Tĩnh đã triển khai họp với 69 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các xã kinh phí để mua trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống cơn bão, chuẩn bị các vật tư, thuốc men, thực phẩm, nước uống để cho người dân di dời, sơ tán. Xây dựng các kịch bản sơ tán dân, tỉnh có kịch bản sơ tán 17 phường, xã khoảng 17.000 hộ dân, việc này sẽ tiến hành hoàn thành trong sáng 25.8.

Sơ tán người dân tại chung cư cũ ở Nghệ An trước khi bão đổ bộ ẢNH: CTV

Theo báo cáo, các địa phương từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã tổ chức rà soát, lập phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, dự kiến sơ tán khoảng 90.285 hộ với 325.579 người, trong đó Nghệ An dự kiến di dời 10.022 hộ với 38.639 người. Công tác chuẩn bị hậu cần, nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán cũng được đặc biệt chú trọng, kiên quyết không để người dân quay trở về khi bão chưa tan.

Tính đến 16 giờ ngày 24.8, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 59.617 phương tiện, 248.843 người biết diễn biến bão để chủ động phòng tránh. Toàn bộ tàu cá ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã được kêu gọi về nơi trú tránh an toàn. 8 tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã ra lệnh cấm biển.



