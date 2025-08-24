Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh TP.Huế lùi ngày tựu trường do ảnh hưởng bão số 5

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
24/08/2025 12:50 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), thay vì tựu trường vào ngày 25.8 như lịch cũ, học sinh các cấp trên địa bàn TP.Huế sẽ lùi lại đến ngày 28.8 để đảm bảo an toàn.

Ngày 24.8, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (tên quốc tế bão Kajiki), Sở GD-ĐT TP.Huế vừa có văn bản hỏa tốc thông báo điều chỉnh thời gian tập trung của học sinh.

Văn bản nêu rõ, việc điều chỉnh này nhằm thực hiện theo công điện của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.Huế về công tác phòng chống bão số 5. Sở GD-ĐT TP.Huế yêu cầu các trường học chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm "bốn tại chỗ".

Học sinh TP.Huế lùi ngày tựu trường do ảnh hưởng bão số 5- Ảnh 1.

Một trường học ở TP.Huế gia cố mái để chống bão số 5

ẢNH: BÌNH THIÊN

Các cơ sở giáo dục phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, không để bị động trước diễn biến bất ngờ của bão. Sau khi bão tan, các trường cần dọn dẹp vệ sinh và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường vào ngày 28.8.

Theo ghi nhận, trong sáng 24.8, giáo viên tại một số trường trên địa bàn TP.Huế đã chủ động tập trung, gia cố cơ sở vật chất, cắt tỉa cây xanh để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Đến trưa 24.8, nhiều nơi tại TP.Huế xuất hiện mưa lớn, gió nhẹ. Lực lượng chức năng đang cùng người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, cắt lúa và neo đậu tàu thuyền... 

Đề phòng bão số 5, người dân gia cố mái nhà bằng túi nilon nước

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 5 nên trên đất liền TP.Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm. Gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; vùng ven biển cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 10.

Ngoài ra, từ đêm 26 - 28.8 TP.Huế tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to với lượng 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày 29.8 mưa giảm nhanh và kết thúc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Từ ngày 24.8 vùng biển TP.Huế có mưa bão. Gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 13. Biển động dữ dội; sóng biển cao 4 - 6 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển từ vĩ tuyến 15 độ vĩ bắc trở lên đều chịu tác động của mưa bão, gió mạnh, sóng lớn, có nguy cơ bị phá hủy hoặc đánh chìm kể cả tàu vận tải có tải trọng lớn. Từ ngày 26.8, gió trên các vùng biển giảm dần.

Tin liên quan

Giáo viên mầm non ở Huế trèo lên mái tôn, chằng chống trước bão số 5

Giáo viên mầm non ở Huế trèo lên mái tôn, chằng chống trước bão số 5

Dù ngày nghỉ nhưng trước những dự báo phức tạp của bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki), hiệu trưởng, giáo viên Trường mầm non Xuân Lộc (xã Hưng Lộc, TP.Huế) đã có mặt ở trường từ sớm, trèo lên mái tôn chằng chống, cắt tỉa cành cây xanh...

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 học sinh TP.Huế Tựu trường bão kajiki dời ngày tựu trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận