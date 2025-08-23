Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hè sôi động tại Royal School: 12 tuần, 12 lễ hội, ngàn trải nghiệm của học sinh mầm non
Video Giáo dục

Hè sôi động tại Royal School: 12 tuần, 12 lễ hội, ngàn trải nghiệm của học sinh mầm non

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
23/08/2025 19:00 GMT+7

Mùa hè của học sinh khối mầm non Royal School tại hai cơ sở Phú Mỹ Hưng và Phú Lâm là 12 lễ hội đầy màu sắc với đa dạng bài học khám phá và trải nghiệm.

Hè sôi động tại Royal School: 12 tuần, 12 lễ hội, ngàn trải nghiệm của học sinh mầm non

Hè sôi động tại Royal School: 12 tuần, 12 lễ hội, ngàn trải nghiệm của học sinh mầm non

Mỗi mùa hè đều là một mùa lễ hội - nơi mỗi học sinh được bước vào thế giới rực rỡ sắc màu cùng những tiếng cười vang khi trải nghiệm. Đó chính là mùa hè của học sinh khối mầm non Royal School tại hai cơ sở Phú Mỹ Hưng và Phú Lâm.

Suốt 12 tuần hè, học sinh khối mầm non Royal School được khám phá 12 lễ hội đa dạng, mỗi tuần là một trải nghiệm sáng tạo mới mẻ: khi thì vào vai đầu bếp nhí chuẩn bị món ăn, khi lại trở thành nghệ sĩ biến sỏi đá thành tác phẩm nghệ thuật.

Hè sôi động tại Royal School: 12 tuần, 12 lễ hội, ngàn trải nghiệm của học sinh mầm non - Ảnh 1.

Các em còn vui chơi cùng bạn bè với đồ dùng tái chế và tự tin sải bước trong trang phục thân thiện môi trường tại ngày hội "Những người bạn tái chế" - nơi những hạt mầm yêu thiên nhiên được vun trồng từ những trải nghiệm đầu đời.

Đặc biệt, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để phụ huynh được vui chơi cùng con và hiểu rõ hơn môi trường học tập, thầy cô, bạn bè tại Royal School.

Hai chủ đề lớn xuyên suốt mùa hè gồm: 'Animal Rescuers – Wildlife and Habitats' và 'The World Around Us – Exploring Our Environment' đã mở ra những hành trình khám phá thiên nhiên kỳ thú. Học sinh mầm non Royal School trở thành những 'nhà thám hiểm nhí', vừa chơi, vừa tìm hiểu, vừa học cách bảo vệ động vật và hành tinh xanh.

Hè sôi động tại Royal School: 12 tuần, 12 lễ hội, ngàn trải nghiệm của học sinh mầm non - Ảnh 2.

Royal School không ngừng đổi mới chương trình học thông qua các hoạt động đa dạng, sáng tạo. Đội ngũ giáo viên trong và ngoài nước giàu chuyên môn, linh hoạt áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, khơi gợi sự hứng thú và chủ động ở trẻ.

Sự kết hợp ăn ý giữa hai yếu tố ấy đã góp phần tạo nên môi trường giáo dục truyền cảm hứng tại Royal School - nơi mỗi học sinh được yêu thương, phát triển toàn diện và trở thành hạt nhân của hạnh phúc.

Xúc động lời nhắn gửi ‘thầy cô thương các em bằng tất cả trái tim’ trong lễ tốt nghiệp Royal School

Xúc động lời nhắn gửi ‘thầy cô thương các em bằng tất cả trái tim’ trong lễ tốt nghiệp Royal School

Những ngày cuối tháng 5, mùa lễ tổng kết và tốt nghiệp đầy màu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc của năm học 2024-2025 đã diễn ra tại Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School).

Vui hết nấc chuyến dã ngoại đáng nhớ tại ROYAL SCHOOL: Tạm biệt hè, chào đón năm học mới

