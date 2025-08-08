Vui hết nấc chuyến dã ngoại đáng nhớ tại ROYAL SCHOOL: Tạm biệt hè, chào đón năm học mới

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Giáo dục

Vũ Đoan
Vũ Đoan
08/08/2025 20:00 GMT+7

Khép lại Summer Camp 2025, học sinh khối tiểu học ROYAL SCHOOL đã có ngày trải nghiệm ý nghĩa tại Rio Green Park (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) trong chuyến dã ngoại thứ 2 trong mùa hè năm nay.

Những ngày đầu tháng 8.2025, ROYAL SCHOOL tổ chức chuyến dã ngoại đến khu du lịch sinh thái Rio Green Park tại tỉnh Tây Ninh dành cho học sinh khối tiểu học hai cơ sở Phú Mỹ Hưng và Phú Lâm.

Với chủ đề "Tech Summer – Joy in the Countryside", học sinh ROYAL SCHOOL cùng nhau trải nghiệm các trò chơi dân gian như: kéo co, nhảy bao bố, vượt chướng ngại vật, chuyền nước, vác củi về rừng… Đây cũng là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng, thử thách bản thân, làm việc nhóm để cùng nhau giải quyết các tình huống trong trò chơi.

Sau những trò chơi vận động, học sinh ROYAL SCHOOL hòa mình trong làn nước xanh mát để thư giãn. Những khuôn mặt rạng rỡ, những tiếng cười vang không chỉ tạo nên bầu không khí sôi nổi và tràn đầy năng lượng mà còn ghi dấu những khoảnh khắc gắn kết tình bạn trong kỳ Summer Camp 2025.

Kỹ năng bơi lội cũng là một phần trong chương trình giáo dục thể chất toàn diện, vừa giúp học sinh giải tỏa năng lượng, vừa phát triển kỹ năng xử lý tình huống trong môi trường nước.

Chuyến dã ngoại kết thúc khóa hè nhằm giúp học sinh vui chơi, hòa mình vào thiên nhiên và lấy lại cân bằng sau những ngày hè được trải nghiệm với các môn học, sản phẩm về công nghệ.

Học sinh khối tiểu học Royal School đã có những chuyến đi trải nghiệm thực tế tại Dinh Độc Lập và Bến Nhà Rồng, giúp các em hiểu sâu về lịch sử và phát triển tư duy liên môn qua những di tích quan trọng của TP.HCM.

Royal school Dã ngoại Học sinh Royal School Summer Camp
