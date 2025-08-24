Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 24.8.2025, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) còn cách Nghệ An khoảng 410 km, cách Hà Tĩnh khoảng 390 km về phía đông đông nam, cách bắc Quảng Trị khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tương đương khoảng 150-166 km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15-20 km/giờ và còn có thể mạnh thêm.

Bão số 5 (bão Kajiki) lại tăng cấp, còn cách Nghệ An hơn 400 km

Dự báo trong 12 giờ tới, vào lúc 7 giờ sáng 25.8, vị trí tâm bão trên vùng biển Nam vịnh Bắc bộ, cách Nghệ An khoảng 200 km, cách Hà Tĩnh khoảng 180 km về phía đông đông nam, cách bắc Quảng Trị về phía đông bắc. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và mạnh cấp 14, giật cấp 17.