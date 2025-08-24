Bão số 5: Quảng Trị khuyến cáo dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ hôm nay 24.8

Chiều 24.8, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đặc khu Cồn Cỏ tập trung cao độ ứng phó bão số 5, cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị trong ngày 25.8.

Lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Trị sẵn sàng người, vật lực để ứng phó bão số 5 ẢNH: THANH LỘC

Theo dự báo, từ chiều 24.8 đến sáng 26.8, trên địa bàn Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, riêng phía bắc có nơi trên 350 mm. Trước diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo nhiều mốc thời gian cụ thể:

Theo đó, trước 18 giờ ngày 24.8, các xã, phường và đặc khu phải hoàn tất việc sơ tán, di dời dân khỏi nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm như ven biển, cửa sông, vùng sạt lở, lũ quét, lũ ống. Đồng thời, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ kho tàng, trường học, cơ sở y tế.

Trước 19 giờ ngày 24.8, các địa phương, đơn vị phải báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai ứng phó, trong đó nhấn mạnh công tác sơ tán dân, bảo đảm an toàn tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và thu hoạch lúa hè thu.

Bão số 5 (bão Kajiki): Sơ tán hàng ngàn hộ dân ở Nghệ An

Từ 21 giờ ngày 24.8, tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã, trừ lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Ngày 25.8, dự báo bão đổ bộ, toàn bộ tàu thuyền phải rời khỏi khu vực nguy hiểm, vào nơi neo đậu an toàn, nghiêm cấm hoạt động trên biển.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu toàn bộ lực lượng trực ban nghiêm túc, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và duy trì hoạt động thiết yếu, quyết tâm giảm thiểu thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ.