Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 5: Quảng Trị khuyến cáo dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ hôm nay 24.8

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/08/2025 18:40 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công điện khẩn yêu cầu các địa phương kiên quyết sơ tán dân trước 18 giờ ngày 24.8, đồng thời từ 21 giờ cùng ngày, người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà cho đến khi có thông báo mới, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng trong bão số 5.

Chiều 24.8, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đặc khu Cồn Cỏ tập trung cao độ ứng phó bão số 5, cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị trong ngày 25.8.

- Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Trị sẵn sàng người, vật lực để ứng phó bão số 5

ẢNH: THANH LỘC

Theo dự báo, từ chiều 24.8 đến sáng 26.8, trên địa bàn Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, riêng phía bắc có nơi trên 350 mm. Trước diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo nhiều mốc thời gian cụ thể:

Theo đó, trước 18 giờ ngày 24.8, các xã, phường và đặc khu phải hoàn tất việc sơ tán, di dời dân khỏi nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm như ven biển, cửa sông, vùng sạt lở, lũ quét, lũ ống. Đồng thời, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ kho tàng, trường học, cơ sở y tế.

Trước 19 giờ ngày 24.8, các địa phương, đơn vị phải báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai ứng phó, trong đó nhấn mạnh công tác sơ tán dân, bảo đảm an toàn tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và thu hoạch lúa hè thu.

Bão số 5 (bão Kajiki): Sơ tán hàng ngàn hộ dân ở Nghệ An

Từ 21 giờ ngày 24.8, tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã, trừ lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Ngày 25.8, dự báo bão đổ bộ, toàn bộ tàu thuyền phải rời khỏi khu vực nguy hiểm, vào nơi neo đậu an toàn, nghiêm cấm hoạt động trên biển.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu toàn bộ lực lượng trực ban nghiêm túc, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và duy trì hoạt động thiết yếu, quyết tâm giảm thiểu thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang từ miền núi xuống biển, căng mình chống bão số 5

Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang từ miền núi xuống biển, căng mình chống bão số 5

Từ cảng biển đến vùng núi, lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng căng mình sắp xếp tàu thuyền, chằng chống nhà cửa... giúp dân ứng phó bão số 5.

Tàu thuyền nối đuôi nhau đi tránh bão Kajiki

Dân ven biển Quảng Trị chèn mái nhà bằng túi nước, đưa chòi lên bờ tránh bão số 5

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 di dời Quảng Trị không ra khỏi nhà Sơ tán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận