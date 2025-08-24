Toàn cảnh 17h: Miền Trung hối hả 'chạy đua' ứng phó bão số 5 | Quá khứ bất hảo của giang hồ Tuấn 'Trọc'

Toàn cảnh 17h ngày 24.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Đề phòng bão số 5, người dân Hà Tĩnh gia cố mái nhà bằng túi nilon nước

Sáng 24.8.2025, người dân ở tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu dùng bao tải cát và túi nước để gia cố mái nhà đề phòng bão số 5 khi đổ bộ làm tốc mái. Nhiều nông dân cũng vội vã thu hoạch lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 24.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm hàng ngàn tỉ đồng của người dân.

7 nghi phạm trong đường dây lừa đảo trên đã bị bắt giữ, khởi tố để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (36 tuổi, thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, Thanh Hóa), Huỳnh Tấn Trọng (29 tuổi, ngụ xã Đại Hải, Cần Thơ), Lê Tấn Sang (31 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Dũng (25 tuổi, ngụ P.Vàng Danh, Quảng Ninh), Ngô Văn Thắng (23 tuổi, ngụ P.Hoành Bồ, Quảng Ninh), Nguyễn Văn Hòa (26 tuổi, ngụ P.Sầm Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Trường (32 tuổi, ngụ P.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

5 lần ao tôm nghi bị thuốc, chủ ao kiệt quệ tính đường rời quê

Ngày 23.8, liên quan vụ ao tôm thẻ chân trắng thâm canh tại xã Thạnh Phú chết trắng sau một đêm, Công an xã Thạnh Phú cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra theo nội dung đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Văn Hòa (65 tuổi) và ông Đặng Thành Ẩn (45 tuổi, cùng ở xã Thạnh Phú).

Theo trình báo của ông Hòa và ông Ẩn, đầu năm 2025, ông Ẩn (kỹ sư thủy sản, ở xã Thạnh Phú) thuê ao có diện tích mặt nước hơn 1.700 m2 của ông Hòa để nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, đồng thời thuê ông Hòa làm bảo vệ, cho tôm ăn.

Tôm nuôi tăng trưởng khá tốt cho đến khoảng 21 giờ ngày 8.8 (lúc này tôm được 40 ngày tuổi - PV), ông Hòa nghe tiếng tôm búng rần rần ngoài ao. Đến sáng hôm sau (9.8), gần như toàn bộ tôm cùng nhiều thủy sản khác trong ao chết trắng. Ông Hòa và ông Ẩn liền đi kiểm tra xung quanh thì thu được một túi nghi chứa thuốc trừ sâu dưới ao.

Theo ước tính của ông Ẩn, vụ tôm chết này gây thiệt hại cho ông gần 100 triệu đồng. Sau đó ông Ẩn và ông Hòa trình báo vụ việc lên Công an xã Thạnh Phú.

