Toàn cảnh 17h: Xem trực thăng bay rợp trời Hà Nội | Tiktoker lái ô tô mui trần kéo xe máy là ai?

Cảnh sát đặc nhiệm bố trí nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ lễ diễu binh A80

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Vì vậy, công tác bảo vệ được đặt lên hàng đầu. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01) đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện, xây dựng các phương án bảo vệ chi tiết, với nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ, và nhiều mũi tác chiến. Mọi khâu đều được rà soát kỹ lưỡng để không xảy ra bất kỳ tình huống đột xuất, bất ngờ nào.

Dậy sớm đi thi nhưng ‘chôn chân’ giữa đường nước ngập

Vào rạng sáng nay tại TP.HCM, cơn mưa kèm theo giông, sét bất ngờ đổ ập xuống nhiều phường, xã khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Theo ghi nhận của phóng viên Trần Kha vào giờ cao điểm, người đi đường đã phải vật lộn với dòng nước, xe cộ chết máy, giao thông hỗn loạn.

Hoãn công bố điểm chuẩn: Thí sinh thêm hồi hộp

Những ngày qua, hàng triệu thí sinh và phụ huynh hồi hộp chờ đợi thời gian công bố điểm chuẩn đại học. Tuy nhiên, thông tin mới từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khiến tâm trạng lo lắng ấy càng tăng lên. Theo kế hoạch ban đầu, các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố điểm chuẩn từ ngày hôm qua 20.8. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bất ngờ lùi lịch công bố điểm chuẩn đến 12 giờ 30 phút ngày 22.8, tức là chậm hơn 2 ngày so với dự kiến. Mặc dù việc này là cần thiết để các trường có thêm thời gian rà soát, lọc nguyện vọng ảo, nhưng đã khiến nhiều bạn thí sinh cảm thấy lo lắng, thấp thỏm hơn.

