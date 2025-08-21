Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Xem trực thăng bay rợp trời Hà Nội | TikToker lái ô tô mui trần kéo xe máy là ai?
Toàn cảnh 17h: Xem trực thăng bay rợp trời Hà Nội | TikToker lái ô tô mui trần kéo xe máy là ai?

21/08/2025 16:59 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 20.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Xem trực thăng bay rợp trời Hà Nội | Tiktoker lái ô tô mui trần kéo xe máy là ai?

Cảnh sát đặc nhiệm bố trí nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ lễ diễu binh A80

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Vì vậy, công tác bảo vệ được đặt lên hàng đầu. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01) đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện, xây dựng các phương án bảo vệ chi tiết, với nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ, và nhiều mũi tác chiến. Mọi khâu đều được rà soát kỹ lưỡng để không xảy ra bất kỳ tình huống đột xuất, bất ngờ nào.

Dậy sớm đi thi nhưng ‘chôn chân’ giữa đường nước ngập

Vào rạng sáng nay tại TP.HCM, cơn mưa kèm theo giông, sét bất ngờ đổ ập xuống nhiều phường, xã khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Theo ghi nhận của phóng viên Trần Kha vào giờ cao điểm, người đi đường đã phải vật lộn với dòng nước, xe cộ chết máy, giao thông hỗn loạn.

Hoãn công bố điểm chuẩn: Thí sinh thêm hồi hộp

Những ngày qua, hàng triệu thí sinh và phụ huynh hồi hộp chờ đợi thời gian công bố điểm chuẩn đại học. Tuy nhiên, thông tin mới từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khiến tâm trạng lo lắng ấy càng tăng lên. Theo kế hoạch ban đầu, các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố điểm chuẩn từ ngày hôm qua 20.8. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bất ngờ lùi lịch công bố điểm chuẩn đến 12 giờ 30 phút ngày 22.8, tức là chậm hơn 2 ngày so với dự kiến. Mặc dù việc này là cần thiết để các trường có thêm thời gian rà soát, lọc nguyện vọng ảo, nhưng đã khiến nhiều bạn thí sinh cảm thấy lo lắng, thấp thỏm hơn.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
