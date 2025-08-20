Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

20/08/2025 17:00 GMT+7

Bản tin 'Toàn cảnh 17h' cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 20.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Cách 4 công nhân trúng số độc đắc tiêu tiền | Cục đá “cản đường” dự án ngàn tỉ

Hoãn tuyên vụ tai nạn liên hoàn cầu Phú Mỹ

Ngày 20.8, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm đã tạm hoãn tuyên án đối với bị cáo Trịnh Tiến Dũng (có giấy phép lái xe hạng C). Dũng là tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn cầu Phú Mỹ hồi tháng 8.2024, thiệt hại tài sản ước tính hơn 7,4 tỉ đồng, làm nhiều phương tiện bốc cháy.

Trước đó, đại diện Viện KSND cùng cấp đã đề nghị phạt Dũng mức án từ 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ 43 ngày 8.8.2024, Trịnh Tiến Dũng lái xe tải biển số 68H - 000.xx chở hàng hóa là con nhám (thức ăn cho tôm hùm) từ Kiên Giang đi Khánh Hòa. Khi lưu thông trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ Q.7 về TP.Thủ Đức cũ, lúc bắt đầu đổ dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì xe bất ngờ nổ ống hơi của bầu hơi phanh, khiến hệ thống phanh hoàn toàn mất tác dụng.

Không kiểm soát được tốc độ, xe tải 68H - 000.xx lao nhanh xuống dốc và va chạm vào nhiều phương tiện cùng chiều đang di chuyển phía trước.

Oái oăm tảng đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai: Xử lý thế nào?

Dự án đường ven sông Đồng Nai dài hơn 5km thuộc P.Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ); kéo dài từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu. Đây là dự án trọng điểm của TP.Biên Hòa (cũ) có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Trong đó 1.339 tỉ đồng dành cho việc xây dựng đường; còn 613 tỉ đồng làm kè ven sông. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2021 và dự kiến hoàn thành giữa năm 2023. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn dang dở với nhiều lý do khách quan...

Mới đây dự án đã phát sinh một vấn đề, đó là đoạn cuối tuyến (gần khu du lịch Bửu Long) có một tảng đá to như sân bóng đá mini và nhô cao lên khỏi mặt đất khoảng 3 m nằm án ngữ trong phần đất của dự án.

Người dân thức đêm chào đón dàn khí tài tập kết về trung tâm Hà Nội

Dòng người tỏa ra hai bên đường, cầm cờ Tổ quốc vẫy chào, đã không giấu được sự tự hào và xúc động khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng dàn xe tăng, pháo quân sự hiện đại.

Dàn phương tiện khí tài quân sự này được vận chuyển từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Phúc Sơn, Hà Nội) về Sở Chỉ huy ở đường Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, Hà Nội), để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện trước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (tức nhiệm vụ A80).

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

