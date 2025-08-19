Toàn cảnh 17h: Bí ẩn manh mối mới vụ mất tích ở rừng Cúc Phương | Phá kính cứu 46 người vụ lật xe

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
19/08/2025 17:00 GMT+7

Bản tin 'Toàn cảnh 17h' cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 19.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Cập nhật vụ lật xe khách ở Đắk Lắk

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 19.8, xe khách mang BS 50H-550.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi lưu thông qua địa bàn xã Krông Búk, xe khách bất ngờ lao xuống lề đường bên phải, nằm lật nghiêng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân cùng cơ quan chức năng tại địa phương đã dùng xà beng phá kính để đưa hành khách gặp nạn ra khỏi xe.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách có 46 người. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương; trong đó 2 người bị dập tay, một người bị gãy xương sườn.

Theo đó, Phòng CSGT đã kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn nhưng tài xế xe khách không vi phạm.

Trung tâm Y tế Krông Búk đã tiếp nhận 38 người trong vụ lật xe khách và chuyển 11 bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị. Các bệnh nhân khác đã ổn định sức khỏe và đang được theo dõi, điều trị tại trung tâm.

Một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết đơn vị đã bố trí nhân lực tiếp nhận điều trị 11 bệnh nhân trong vụ lật xe khách. Hiện không có bệnh nhân nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, có trường hợp phải phẫu thuật cắt bàn tay, một bệnh nhân phải phẫu thuật cắt cẳng tay…

Có tổng chiều dài gần 600m, tổng diện tích khoảng 2.600m², công trình đường tranh bích họa trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, những bức bích họa còn tạo nên sắc thái mới cho không gian tuyến đường này.

Tài xế Santa Fe che biển số gắn chữ "Happy Wedding" bị xử phạt 23 triệu đồng

Một chiếc ô tô di chuyển trên cao tốc nhưng lại không gắn biển số mà thay bằng tấm biển có dòng chữ “Happy Wedding”. Hành vi này không chỉ thể hiện sự coi thường luật pháp, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên đường cao tốc. Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền, lực lượng CSGT đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

