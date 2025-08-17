Toàn cảnh 17h: Hội thảo đa cấp 'đốt tiền' nạn nhân | Lời khai nghi phạm 18 tuổi sát hại tài xế

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
17/08/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, với các sự kiện đáng chú ý trong nước và quốc tế:

Toàn cảnh 17h ngày 12.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 17.8: Hội thảo đa cấp “đốt tiền” nạn nhân | Lời khai nghi phạm 18 tuổi sát hại tài xế

Quảng Trị: Kiểm tra 2 vũ trường, phát hiện 145 người dương tính ma túy

Ngày 17.8.2025, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa kiểm tra hai vũ trường tại P.Nam Đông Hà, phát hiện hàng trăm người dương tính với ma túy và thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 45 phút tối 16.8, công an đồng loạt kiểm tra đối với 2 cơ sở vũ trường gồm Nonstop tại số 60 đường Bùi Thị Xuân Victory tại số 79 đường Trương Công Kĩnh cùng thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tại thời điểm kiểm tra tại vũ trường Nonstop, lực lượng chức năng phát hiện có 26 bàn, trong đó 7 bàn gồm 27 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng "bóng cười". 3 bàn gồm 21 khách đang có hành vi sử dụng "bóng cười". Cơ quan chức năng tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các đồ vật tài liệu liên quan. Kiểm tra tại kho của nhà hàng có 21 bình khí nén. Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy.

Cùng thời điểm này, Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra tại vũ trường Victory, đã phát hiện 23 bàn có tổng cộng 103 khách, trong đó 5 bàn gồm 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành test nhanh, phát hiện 66 người có kết quả dương tính với chất ma túy. Kiểm tra tại kho của cơ sở, lực lượng công an phát hiện nhiều công cụ phục vụ kinh doanh bóng cười và nhiều chai rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Huy động 7 chó nghiệp vụ tìm kiếm

Ngày 17.8, ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ Cúc Phương (đơn vị vận hành các tour du lịch, thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương), cho biết đến 10 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương.

Ông Cường cho biết thêm từ sáng 17.8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình cùng với 7 chó nghiệp vụ đã được huy động đến để tìm kiếm nam du khách. Tổng số lượng người đang triển khai tìm kiếm khoảng hơn 60 người, gồm lực lượng của Vườn quốc gia Cúc Phương, chính quyền địa phương và công an.

Cũng theo ông Cường, những ngày qua lực lượng tìm kiếm đã tìm rất kỹ khu vực trong và ngoài động Sơn Cung (nơi phát hiện chiếc ba lô của nam du khách mất tích) nhưng không tìm thấy tung tích gì của nạn nhân. Hiện khu vực rừng Cúc Phương đang có mưa nên gây không ít khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

