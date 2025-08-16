Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Minh Hải
Minh Hải
16/08/2025 15:56 GMT+7

Ba lô và giấy tờ tùy thân của nam du khách được tìm thấy ở cửa động Sơn Cung, cách trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) hơn 20 km, vị trí này không có sóng điện thoại.

Chiều 16.8, thông tin từ cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đến 15 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích anh N.Q.M (33 tuổi, ngụ Hải Phòng), khách du lịch đi tham quan, khám phá rừng Cúc Phương và mất tích từ chiều 14.8.

Nam du khách mất tích khi khám phá rừng Cúc Phương trong chuyến du lịch Cúc Phương - Ảnh 1.

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng hơn 22.400 ha

ẢNH: VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Trước đó, chiều 13.8, anh M. đến Vườn quốc gia Cúc Phương và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống (một trong những địa điểm nghỉ thuộc tuyến tham quan, khám phá trong rừng Cúc Phương). Đây là điểm nghỉ xa nhất, cách khu vực trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km, khu vực này không có sóng điện thoại.

Đến sáng 14.8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây chò chỉ ngàn năm (cách khu vực Bống khoảng 3 km). Trên đường đến cây chò chỉ, anh M. đã vào khu vực động Sơn Cung (cách khu vực Bống khoảng 2 km) và mất tích từ đây.

Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Chiều 14.8, nhiều du khách đi tham quan động Sơn Cung phát hiện chiếc ba lô của anh M., bên trong có điện thoại di động và các loại giấy tờ tùy thân nên báo cho lực lượng kiểm lâm của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Nghi ngờ anh M. lạc đường, mất tích nên từ chiều 14.8 đến nay, Vườn quốc gia Cúc Phương huy động tối đa lực lượng để tìm kiếm, nhưng đến 15 giờ ngày 16.8 vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Lực lượng chức năng của Vườn quốc gia Cúc Phương nhận định, có thể anh M. đã vào động Sơn Cung khám phá, nhưng khi trở ra do cửa động hình chữ V lại thấp và tối, trong khi nhìn từ trong động ra dễ dàng thấy ánh sáng từ khu vực cổng trời (không phải lối ra) nên đi theo hướng này. Trường hợp anh M. ra được từ lối cổng trời (khu vực lưng chừng núi) thì sẽ không có đường xuống đất, xung quanh là rừng rậm.

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể thanh niên mất tích khi đi leo núi tại Khánh Hòa

Tìm thấy thi thể thanh niên mất tích khi đi leo núi tại Khánh Hòa

Sau 6 ngày tìm kiếm với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.B.K.C mất tích khi đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn ở Khánh Hòa.

Khám phá thêm chủ đề

Vườn quốc gia Cúc Phương Hải Phòng khám phá mất tích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận