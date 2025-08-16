Chiều 16.8, thông tin từ cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đến 15 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích anh N.Q.M (33 tuổi, ngụ Hải Phòng), khách du lịch đi tham quan, khám phá rừng Cúc Phương và mất tích từ chiều 14.8.

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng hơn 22.400 ha ẢNH: VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Trước đó, chiều 13.8, anh M. đến Vườn quốc gia Cúc Phương và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống (một trong những địa điểm nghỉ thuộc tuyến tham quan, khám phá trong rừng Cúc Phương). Đây là điểm nghỉ xa nhất, cách khu vực trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km, khu vực này không có sóng điện thoại.

Đến sáng 14.8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây chò chỉ ngàn năm (cách khu vực Bống khoảng 3 km). Trên đường đến cây chò chỉ, anh M. đã vào khu vực động Sơn Cung (cách khu vực Bống khoảng 2 km) và mất tích từ đây.

Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Chiều 14.8, nhiều du khách đi tham quan động Sơn Cung phát hiện chiếc ba lô của anh M., bên trong có điện thoại di động và các loại giấy tờ tùy thân nên báo cho lực lượng kiểm lâm của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Nghi ngờ anh M. lạc đường, mất tích nên từ chiều 14.8 đến nay, Vườn quốc gia Cúc Phương huy động tối đa lực lượng để tìm kiếm, nhưng đến 15 giờ ngày 16.8 vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Lực lượng chức năng của Vườn quốc gia Cúc Phương nhận định, có thể anh M. đã vào động Sơn Cung khám phá, nhưng khi trở ra do cửa động hình chữ V lại thấp và tối, trong khi nhìn từ trong động ra dễ dàng thấy ánh sáng từ khu vực cổng trời (không phải lối ra) nên đi theo hướng này. Trường hợp anh M. ra được từ lối cổng trời (khu vực lưng chừng núi) thì sẽ không có đường xuống đất, xung quanh là rừng rậm.