Khám phá địa điểm check-in mới: Bức tường ‘yêu nước’

Chỉ cần đứng nhìn từ xa, dọc theo con đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM, người dân có thể nhìn thấy những bức tranh thật đẹp mắt.

Công trình này là một phần của dự án "Việt Nam tươi đẹp", được thực hiện để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2.9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân 19.8. Với tổng diện tích gần 300 mét, đây không chỉ là một trong những bức bích họa lớn nhất tại TP.HCM mà còn là câu chuyện bằng hình ảnh về hành trình từ chiến tranh đến hòa bình, từ đổ nát đến sự vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Bức bích họa này tái hiện hình ảnh các khối chiến sĩ, máy bay, pháo binh nối tiếp nhau giữa lòng TPHCM

ẢNH: TRẦN THANH TRÚC

Hiện tại, công trình đã hoàn thành khoảng 80% và dự kiến sẽ chính thức khánh thành vào giữa tháng 8, đúng dịp cao điểm chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2.9. Bức tranh bích họa này không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan đô thị mà còn là một biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết của người dân Việt.

Dọc theo con đường Nguyễn Hữu Cảnh là bức tranh bích họa trải dài 300m

ẢNH: TẤN LỢI



