Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Một nam công nhân mất tích trên sông Ba

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
15/08/2025 17:03 GMT+7

Sau khi hoàn thành công việc, một nam công nhân thi công sửa chữa cầu Đà Rằng (P.Tuy Hòa, Đắk Lắk) nhảy xuống sông Ba để bơi về bờ rồi bị đuối nước mất tích.

Chiều 15.8, lãnh đạo UBND P.Tuy Hòa (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm một nam công nhân bị nước cuốn mất tích trên sông Ba.

Công nhân sửa cầu bơi vào bờ, bị đuối nước mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nam công nhân mất tích trên sông Ba

ẢNH: CTV

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, anh N.B.H (32 tuổi, quê Thanh Hóa), công nhân Công ty CP CE Việt Nam, tham gia thi công sửa chữa cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba, đoạn qua P.Tuy Hòa. Vị trí làm việc của anh H. là tại hệ sàn đoạn thang kiểm tra gối trụ T3.

Theo thông tin ban đầu, sau khi hoàn thành công việc sửa chữa trên đài trụ T3, anh H. nhảy xuống sông để bơi vào bờ. Khi đã bơi được khoảng 50 m, anh bất ngờ có dấu hiệu đuối nước, chới với giữa dòng rồi chìm xuống, mất tích.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Công tác triển khai được thực hiện ngay trong buổi sáng, tập trung tại khu vực hạ lưu trụ T3, nơi anh H. bị cuốn trôi.

Đến 15 giờ 30 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác khoanh vùng, nỗ lực rà soát, tìm kiếm nạn nhân trên diện rộng.

Cầu Đà Rằng được khánh thành vào năm 2004, do Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý. Sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục của cầu đã xuống cấp cần được sửa chữa, gia cố.

Tin liên quan

Tìm kiếm công nhân mất tích sau tai nạn sập sàn phụ trợ thi công cầu Mỹ Thuận 2

Tìm kiếm công nhân mất tích sau tai nạn sập sàn phụ trợ thi công cầu Mỹ Thuận 2

Vụ sập sàn công tác phụ trợ thi công cầu Mỹ Thuận 2 khiến 3 công nhân rơi xuống sông Tiền, 2 người được cứu còn 1 người mất tích.

Khám phá thêm chủ đề

mất tích Đuối nước Đuối nước trên sông Ba Cầu Đà Rằng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận