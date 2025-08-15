Một nam công nhân mất tích trên sông Ba

Chiều 15.8, lãnh đạo UBND P.Tuy Hòa (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm một nam công nhân bị nước cuốn mất tích trên sông Ba.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nam công nhân mất tích trên sông Ba ẢNH: CTV

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, anh N.B.H (32 tuổi, quê Thanh Hóa), công nhân Công ty CP CE Việt Nam, tham gia thi công sửa chữa cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba, đoạn qua P.Tuy Hòa. Vị trí làm việc của anh H. là tại hệ sàn đoạn thang kiểm tra gối trụ T3.

Theo thông tin ban đầu, sau khi hoàn thành công việc sửa chữa trên đài trụ T3, anh H. nhảy xuống sông để bơi vào bờ. Khi đã bơi được khoảng 50 m, anh bất ngờ có dấu hiệu đuối nước, chới với giữa dòng rồi chìm xuống, mất tích.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Công tác triển khai được thực hiện ngay trong buổi sáng, tập trung tại khu vực hạ lưu trụ T3, nơi anh H. bị cuốn trôi.

Đến 15 giờ 30 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác khoanh vùng, nỗ lực rà soát, tìm kiếm nạn nhân trên diện rộng.

Cầu Đà Rằng được khánh thành vào năm 2004, do Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý. Sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục của cầu đã xuống cấp cần được sửa chữa, gia cố.