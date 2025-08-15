Toàn cảnh 17h: Lý do bảo mẫu mái ấm hoa hồng bạo hành trẻ | Ngắm trực thăng diễn tập nhiệm vụ A80

Toàn cảnh 17h ngày 12.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Vụ quán vỉa hè rửa tô "thần tốc" khiến dân mạng rùng mình: Lập đoàn kiểm tra

Ngày 15.8, UBND phường Thuận Hóa cho biết sau khi nhận được phản ánh về nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm của quán vỉa hè tại địa chỉ 51 Nguyễn Huệ, đơn vị đã tổ chức kiểm tra đột xuất.

Đoàn kiểm tra gồm đại diện Phòng Văn hóa - xã hội, Trạm y tế và các bộ phận chuyên môn của phường đã đến kiểm tra đột xuất quán vỉa hè tại địa chỉ trên.

Khi kiểm tra thực tế vào ngày 14.8, đoàn công tác ghi nhận nhiều tồn tại của quán như: dụng cụ ăn uống, bảo quản thực phẩm chưa được vệ sinh sạch sẽ; khu vực chế biến, bày bán chưa đảm bảo vệ sinh, dụng cụ chứa đựng thực phẩm còn bẩn; thiết bị, dụng cụ bày bán chưa đạt yêu cầu bảo quản; vẫn còn nguy cơ côn trùng, bụi bẩn xâm nhập.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương khắc phục các tồn tại, thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp và xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

UBND phường Thuận Hóa cũng kêu gọi các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Người lao động vất vả mưu sinh dưới thời tiết thất thường

Gần đây, thời tiết tại TP.HCM trở nên thất thường, lúc nắng gắt như đổ lửa, lúc lại bất chợt mưa như trút nước. Sự thay đổi đột ngột này trở thành thử thách không nhỏ đối với những người lao động ngoài trời, khiến công việc của họ thêm phần nhọc nhằn.

Toàn cảnh thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Các nhà thầu trong dự án mở rộng cao tốc cao tốc La Sơn - Hòa Liên (đi qua địa phận TP.Huế và TP.Đà Nẵng) đang đồng loạt thi công các hạng mục, cam kết sẽ kịp về đích cuối năm 2025.

