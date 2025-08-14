Toàn cảnh 17h: Tấn công CSGT sau khi gây tai nạn | Danh tính người ném 3 bình nước ở chung cư

Toàn cảnh 17h ngày 12.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Danh tính người ném 3 bình nước từ tầng 26

Ngày 14.8, mạng xã hội lan truyền một số đoạn clip ghi lại cảnh các bình nước suối loại 20 lít lần lượt rơi từ trên trời xuống đất, phát ra những tiếng nổ vang động.

Theo đó, đoạn clip cho thấy tuyến đường có xe cộ qua lại, xung quanh là các tòa nhà cao tầng. Bất ngờ, một bình nước suối loại 20 lít từ đâu rơi mạnh xuống đất. Khi tiếp đất, bình nước tạo ra tiếng nổ vang động, vỏ bình văng tung tóe, nước bắn khắp mặt đường. Vài giây sau, thêm 2 bình nước suối cùng loại tiếp tục rơi từ trên cao xuống đất.

Trong clip, có thể thấy thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này có người qua lại. Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ yêu cầu người dân tránh xa khu vực nguy hiểm.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ 30 sáng 14.8 tại khu vực cụm chung cư, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây (phường 22, quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

Trao đổi với Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây cho hay đã nắm được thông tin vụ việc và bước đầu xác định nguyên nhân.

Theo đó, qua rà soát, cơ quan chức năng ghi nhận, người gây ra sự việc là nam thanh niên tên L.Q.H (22 tuổi) sống ở tầng 26 của 1 tòa nhà thuộc cụm chung cư.

Anh H. có dấu hiệu bị trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lo âu. Sáng nay, anh H. bất ngờ ném 3 bình nước suối loại 20 lít từ căn hộ của mình xuống đất. Rất may, các bình nước suối không rơi trúng người đi đường nên chưa có thương vong và không làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây đã làm việc với ban quản lý, lập biên bản và cho chủ hộ cam kết đưa anh L.Q.H đi điều trị.

Nếu tái phạm, Công an phường Thạnh Mỹ Tây sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Tấn công CSGT sau khi gây tai nạn, một người đàn ông ở Gia Lai bị bắt

Trưa 14.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ một người đàn ông tấn công CSGT sau khi gây tai nạn ở P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai) rồi rời khỏi hiện trường.

Khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (P.Quy Nhơn Nam) nhận tin báo có vụ va chạm giao thông trên QL1D. Khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy BS 77L2 - 403.03 của chị H.T.H.N (25 tuổi, ở P.Quy Nhơn Bắc) bị ngã giữa đường.

Nhân chứng cho biết, một người đàn ông điều khiển xe máy liên quan vụ tai nạn đã nhanh chóng đưa phương tiện rời khỏi hiện trường.

Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra, phân công hai chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình đi xác minh. Khoảng 5 phút sau, người dân báo tin phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn nói trên đang đi bộ về hướng trụ đèn tín hiệu giao thông ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - QL1D, cách hiện trường khoảng 200 m.

Trung tá Đông điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu người này quay lại làm việc. Bất ngờ, người đàn ông dùng tay tấn công CSGT, rồi dùng chân đạp ngã xe mô tô.

Ngay lập tức, đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và thiếu tá Trần Văn Thi (tổ tuần tra CSGT khu vực 1) cùng 2 cán bộ nhà tạm giữ gần đó hỗ trợ, khống chế người đàn ông, đưa về trụ sở Công an P.Quy Nhơn Nam.

Người liên quan vụ tai nạn và tấn công CSGT được xác định là Ngô Văn Đức (32 tuổi, ở P.Quy Nhơn Nam). Đức khai, sau khi xảy ra va chạm đã giấu xe máy BS 77FB - 3205 trong nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi. Lực lượng chức năng sau đó thu giữ chiếc xe liên quan để phục vụ điều tra.

Vụ người đàn ông gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, sau đó tấn công CSGT đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai làm rõ.

3 lưu ý về tài khoản giao thông, chủ ô tô cần biết

Những ngày qua, thông tin liên quan đến tài khoản giao thông thu hút sự chú ý của người dân, đặc biệt là những người đang sở hữu ô tô. Theo đó, chủ sở hữu phương tiện bắt buộc phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí (ePass, VETC) trước đây sang tài khoản giao thông để lưu thông qua trạm thu phí không dừng. Tuy nhiên, nhiều người hiện vẫn chưa nắm đầy đủ thông tin về tài khoản giao thông, có thể ảnh hưởng đến quá trình đi lại trong thời gian tới.

