Gia Lai chấp thuận đầu tư bến cảng Phù Mỹ hơn 6.000 tỉ đồng

Dự án được triển khai tại xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai), có quy mô khoảng 205 ha, gồm 60 ha mặt đất và 145 ha mặt nước biển. Theo kế hoạch, tháng 9.2026 sẽ khởi công thi công các hạng mục và đến tháng 10.2028 hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác.

Phối cảnh đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu công nghiệp Phù Mỹ với tổng vốn trên 4.500 tỉ đồng ẢNH: CẨM ÁI

Bến cảng Phù Mỹ được định hướng trở thành hạt nhân thúc đẩy hình thành đô thị công nghiệp - cảng biển, gắn kết chặt chẽ với khu công nghiệp Phù Mỹ. Hoạt động của bến cảng sẽ phục vụ trực tiếp nhu cầu sản xuất, vận chuyển hàng hóa của khu công nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối giao thông liên vùng, phát triển vận tải logistics hàng hải.

Theo dự báo, khối lượng hàng hóa qua cảng đến năm 2030 đạt khoảng 3,8 - 4,4 triệu tấn/năm, gồm: hàng lỏng, hàng tổng hợp, container, vật tư thiết bị, hàng rời, hàng bao kiện và thiết bị chuyên dùng năng lượng. Từ năm 2028, công suất khai thác dự kiến đạt 2,4 - 3,0 triệu tấn/năm đối với hàng tổng hợp, container; khoảng 1,4 triệu tấn/năm đối với hàng lỏng/khí.

Cũng theo UBND tỉnh Gia Lai, sáng 19.8, địa phương sẽ khởi công và khánh thành nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp quan trọng chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (giữa), làm việc với các đơn vị về việc đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát ẢNH: THÙY TRANG

Trong đó, đáng chú ý là dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, tổng vốn hơn 3.200 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2028.

Tỉnh Gia Lai cũng sẽ khánh thành tuyến đường tránh phía nam TT.Phú Phong (nay là xã Tây Sơn) dài gần 18 km, vốn hơn 790 tỉ đồng, khởi công từ tháng 8.2022; và tuyến đường kết nối từ ĐT.638 đến ĐT.639 (đường ven biển) dài hơn 19 km, tổng vốn hơn 818 tỉ đồng.

Đồng thời khởi công Khu sản xuất, chế biến nông - lâm sản tập trung tại thôn 2 (xã Tây Sơn) do Công ty CP Vinanutrifood Bình Định làm chủ đầu tư, giai đoạn 1 gần 500 tỉ đồng; cùng khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1 tại xã Phù Mỹ Đông, do Công ty CP Tập đoàn đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, diện tích hơn 436 ha, tổng vốn trên 4.500 tỉ đồng.