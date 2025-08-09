Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Tây Ninh khởi công khu công nghiệp đầu tiên sau sáp nhập, vốn 3.000 tỉ đồng

Bắc Bình
Bắc Bình
09/08/2025 14:36 GMT+7

Tây Ninh khởi công Khu công nghiệp (KCN) Thủ Thừa quy mô 170,7 ha, vốn gần 3.000 tỉ đồng, kỳ vọng tạo việc làm cho 25.000 lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế phía nam.

Ngày 9.8, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công ty CP Phát triển KCN và Đô thị Thủ Thừa (IDTT) tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng KCN Thủ Thừa tại xã Thủ Thừa. Đây là KCN đầu tiên của tỉnh Tây Ninh mới sau khi hợp nhất với Long An, có quy mô 170,7 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, nằm cách TP.HCM khoảng 45 km, thuận lợi kết nối cao tốc, cảng quốc tế.

Tây Ninh khởi công khu công nghiệp đầu tiên sau sáp nhập, vốn 3.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và nhấn nút khởi công dự án xây dựng hạ tầng KCN Thủ Thừa

ẢNH: B.B

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT IDTT khẳng định, KCN Thủ Thừa sẽ được quy hoạch đồng bộ, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu vận hành trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Dự án triển khai qua 2 giai đoạn, giai đoạn 1 hoàn thành cuối năm 2025, giai đoạn 2 dự kiến 2026 - 2027.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út cho biết, KCN Thủ Thừa được định hướng thu hút các ngành chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện - điện tử, logistics và nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng tiêu chuẩn xanh - thông minh, tích hợp đầy đủ dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và đời sống công nhân. Khi hoàn thành, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 20.000 - 25.000 lao động, góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Theo ông Út, đây là một trong những công trình tỉnh Tây Ninh chào mừng Quốc khánh 2.9, ngoài ra, từ nay đến 2.9, tỉnh Tây Ninh sẽ khởi công thêm công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 100.000 tỉ đồng, trong đó có công trình giao thông TL.827E hay trục động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang.



