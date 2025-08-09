Tây Ninh - vùng đất du lịch hội tụ đa màu sắc văn hóa

Một góc trong quần thể du lịch núi Bà Đen ẢNH: SỞ VH-TT-DL TÂY NINH

Dòng chảy lịch sử, hòa quyện bản sắc văn hóa

Tỉnh Tây Ninh mới là vùng đất hình thành trên 2 dòng sông song sinh Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Với diện tích hơn 8.500 km², phía đông giáp TP.HCM và Đồng Nai, phía tây giáp Đồng Tháp, phía bắc và nam tiếp giáp Campuchia và có một phần thuộc vùng ĐBSCL, Tây Ninh không chỉ là điểm trung chuyển chiến lược mà còn là nơi lắng đọng tinh hoa lịch sử và văn hóa của cả một vùng Nam bộ.

Tây Ninh là mái nhà chung của 21 dân tộc anh em. Dù dân số dân tộc thiểu số không lớn, nhưng sắc màu văn hóa của họ in đậm trong đời sống tinh thần của vùng đất này. Từ lễ hội Quan lớn Trà Vong của người Khmer đến các làng nghề, lễ hội dân gian của người Chăm, người Hoa, tất cả cùng nhau tạo nên bản giao hưởng văn hóa hài hòa, đậm bản sắc.

Tây Ninh tự hào là địa phương sở hữu 2 bảo vật quốc gia, 49 di tích cấp quốc gia, 173 di tích cấp tỉnh và 16 di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Trong đó, nổi bật như: Tượng thần Visnu Gò Trâm Quỳ, Bản minh văn Gò Xoài, các tháp Chót Mạt - Bình Thạnh - Gò Ô Chùa, hay đình An Tịnh và đền thờ Tiền quân Nguyễn Huỳnh Đức. Không chỉ gìn giữ di sản, Tây Ninh còn là nơi tiếp biến văn hóa đặc biệt - nơi mà văn hóa tôn giáo như Cao Đài không chỉ là tín ngưỡng, mà còn trở thành một phần của bản sắc địa phương.

Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh ẢNH: SỞ VH-TT-DL TÂY NINH

Trong suốt chiều dài lịch sử, từ phong trào khởi nghĩa chống Pháp thế kỷ XIX, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ và xây dựng quê hương thời kỳ đổi mới, con người Tây Ninh luôn hiện diện với phẩm chất "trung dũng, kiên cường". Nơi đây từng là căn cứ Xứ ủy Nam bộ, là Trung ương Cục miền Nam. Đó là nền tảng vững chắc để vùng đất này tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Đột phá du lịch trong kỷ nguyên mới

Bước sang giai đoạn phát triển mới sau khi sáp nhập tỉnh Long An và Tây Ninh cũ vào tháng 6.2025, Tây Ninh trở thành địa phương sở hữu vị trí "cầu nối" chiến lược giữa TP.HCM, ĐBSCL và Vương quốc Campuchia. Sự hội tụ về địa lý này mở ra không gian liên kết vùng thuận lợi, tạo đòn bẩy mạnh mẽ để du lịch Tây Ninh cất cánh.

Tây Ninh hiện có đầy đủ điều kiện để phát triển các loại hình du lịch: du lịch tâm linh, sinh thái, văn hóa - lịch sử, nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao. Núi Bà Đen, với hệ thống cáp treo hiện đại, tiếp tục là điểm đến hút khách bậc nhất. Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hơn 7 triệu lượt khách đến Tây Ninh, khẳng định vị thế điểm đến du lịch văn hóa - tâm linh hàng đầu phía Nam.

Cánh đồng bất tận trong quần thể du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ẢNH: SỞ VH-TT-DL TÂY NINH

Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, hồ Dầu Tiếng... là những "viên ngọc xanh" quý giá cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Các công trình tín ngưỡng độc đáo như Tòa thánh Cao Đài, đền thờ Ông Cả Đặng Văn Trước, các di tích cách mạng... đã và đang thu hút sự quan tâm của du khách trong, ngoài nước.

Ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh, khẳng định: "Chúng tôi xác định phát triển du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng sinh thái tự nhiên. Việc sáp nhập tỉnh tạo thêm dư địa, không gian và nguồn lực để Tây Ninh đột phá về hạ tầng, sản phẩm và thương hiệu du lịch".

Trên thực tế, hạ tầng du lịch Tây Ninh đang được đầu tư đồng bộ. Hệ thống cao tốc, vành đai, bến cảng, logistics, kết nối liên vùng được đẩy mạnh. Các dự án du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng như Eco Retreat, khu đô thị ven hồ Dầu Tiếng, cụm du lịch đường thủy dọc sông Vàm Cỏ... đang trong quá trình triển khai, hứa hẹn định hình lại bản đồ du lịch phía Nam.

Du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ẢNH: SỞ VH-TT-DL TÂY NINH

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi lần đầu đến Tây Ninh. Không chỉ có núi Bà Đen đẹp và linh thiêng, mà các điểm sinh thái như Lò Gò - Xa Mát, hay văn hóa Cao Đài cũng rất độc đáo. Tôi thấy đây là nơi xứng đáng để quay lại nhiều lần".

Hội tụ quá khứ, kiến tạo tương lai

Tây Ninh cũng đang khai thác thế mạnh du lịch di sản gắn với cộng đồng. Hàng trăm lễ hội dân gian, văn hóa truyền thống của các dân tộc được phục dựng, tổ chức hằng năm. Những sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương như muối tôm, bánh tráng phơi sương, dứa Bến Lức, mía Tân Châu…không chỉ là hàng hóa mà còn là "sứ giả văn hóa" của vùng đất.

Một sân golf ở tỉnh Tây Ninh ẢNH: SỞ VH-TT-DL TÂY NINH

Đặc biệt, chiến lược phát triển du lịch của Tây Ninh giai đoạn 2025 - 2030 xác định 3 đột phá: Phát triển hạ tầng và giao thông liên kết vùng phục vụ du lịch; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch; Đa dạng hóa sản phẩm, gắn du lịch với bảo tồn văn hóa và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Cùng với chủ trương chuyển đổi số, Tây Ninh hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh: từ bản đồ số, ứng dụng du lịch tích hợp, cho đến hệ thống quản lý và quảng bá điểm đến hiện đại. Đây là bước đi chiến lược nhằm bắt kịp xu hướng, tạo trải nghiệm tiện lợi, an toàn và cá nhân hóa cho du khách.

Tây Ninh đang bừng tỉnh mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Trên nền tảng văn hóa đa sắc, bề dày lịch sử và tiềm năng du lịch đặc sắc, cùng chiến lược phát triển bài bản, tỉnh hội đủ điều kiện để vươn mình trở thành trung tâm du lịch - văn hóa - kinh tế phía Nam.

Một hoạt động trong lễ hội Làm Chai ở tỉnh Tây Ninh ẢNH: SỞ VH-TT-DL TÂY NINH

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và khai thác thông minh, giữa thiên nhiên và con người, chính là lời mời gọi thiết tha mà Tây Ninh muốn gửi đến du khách gần xa: Hãy đến, để cảm nhận, để khám phá một vùng đất chưa từng ngừng chuyển động - Tây Ninh, điểm đến du lịch đa màu sắc văn hóa.