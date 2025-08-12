Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Thực hư clip thân mật trong xe Mercedes | Hanoi Metro cấm mang xe đạp điện lên tàu?
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Thực hư clip thân mật trong xe Mercedes | Hanoi Metro cấm mang xe đạp điện lên tàu?

Thanh Niên
Thanh Niên
12/08/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 12.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Thực hư clip thân mật trong xe Mercedes | Hanoi Metro cấm mang xe đạp điện lên tàu?

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Ngày 12.8, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh gần 20 xe máy tay ga nối đuôi nhau vượt đèn đỏ tại tuyến đường đông đúc.

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, phường Sài Gòn (quận 1 cũ, TP.HCM), vào khoảng 8 giờ 8 phút ngày 11.8.

Theo đó, thời điểm nói trên, gần 20 xe máy hiệu Vespa do những người mặc áo màu cam cầm lái, chạy trên đường Lê Lợi, đến đoạn giao với đường Nguyễn Huệ thì gặp đèn đỏ. Những người này không dừng lại mà rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ. Tại giao lộ này, không có đèn tín hiệu được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Đoạn clip được ghi lại bởi camera hành trình của ô tô chạy cùng chiều rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Liên quan sự việc nhiều xe máy vượt đèn đỏ, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã nắm thông tin và khẩn trương xác minh, mời những người liên quan đến làm rõ để xử lý.

Được biết, nhóm người xuất hiện trong đoạn clip thuộc một đơn vị quảng bá du lịch trên địa bàn TP.HCM.

Theo quy định, tài xế điều khiển xe máy không chấp hành đèn tín hiệu bị phạt tiền 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, nếu gây tai nạn, có thể bị phạt 12 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Vụ cấm mang xe đạp điện lên tàu metro: Do nhân viên Hanoi Metro tự thông báo?

Ngày 12.8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro - đơn vị vận hành) phát đi thông tin khuyến cáo về việc hạn chế mang xe đạp có gắn pin lên 2 tuyến tàu metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao.

Theo Hanoi Metro, với mục tiêu cung cấp cho nhân dân thủ đô và khách du lịch một dịch vụ vận tải đường sắt đô thị an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường, công ty liên tục nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện những giải pháp quản lý và công nghệ khác nhau, trong đó có nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia, đô thị trên thế giới về phục vụ hành khách mang theo xe đạp đa dụng (xe đạp gấp) có gắn pin Lithium lên tàu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết trên các tuyến đường sắt đô thị trên thế giới đều cấm mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu hoặc nếu cho mang lên thì có quy định rất cụ thể về công suất pin hoặc phải tháo pin ra trước khi mang lên tàu.

Cho đến ngày 12.8, Hanoi Metro chưa ban hành bất kỳ quy định nào liên quan đến việc cấm hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu trên các tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và chỉ đạo, một số cán bộ, nhân viên của Hanoi Metro chưa quán triệt đầy đủ, đã thông báo về việc không phục vụ hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu metro vào sáng 12.8.

Vụ cấm mang xe đạp điện lên tàu metro: Do nhân viên Hanoi Metro tự thông báo?

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Hanoi Metro đã yêu cầu tiếp tục phục vụ hành khách mang xe đạp gấp (bao gồm cả xe đạp gấp có gắn pin Lithium) lên tàu.

"Tuy nhiên, với kết quả nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, công ty đề nghị và khuyến khích hành khách tăng cường sử dụng xe buýt, xe đạp công cộng.

Khi có nhu cầu sử dụng xe đạp gấp mang lên tàu để đi lại thì hạn chế sử dụng loại xe đạp gấp có gắn pin Lithium để mang lên tàu, đặc biệt là trong giờ cao điểm có lưu lượng hành khách lớn để phòng tránh và giảm thiểu rủi ro về an toàn cháy nổ trên phương tiện công cộng", đại diện Hanoi Metro cho biết.

Điều tra vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh phụ nữ giữa phòng trọ

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào ngày 18.6 tại một phòng trọ ở P.Nghĩa Lộ. Người đàn ông trong clip được xác định là Huỳnh Thanh T. (34 tuổi, ở xã Phước Giang, Quảng Ngãi) và người bị đánh là em gái ruột của T., chị Huỳnh Thị Thanh K.T (30 tuổi).

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết ngày 18.6, anh T. cùng mẹ ruột đến phòng trọ của chị K.T để khuyên chị về nhà. Trong lúc nói chuyện, giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bất ngờ, anh T. cầm ghế nhựa đánh liên tiếp vào người và đầu em gái. Trong clip, chị K.T chỉ biết tìm cách tránh né, đưa tay đỡ, hoàn toàn không phản kháng.

Sau khi đánh em gái, T. rời Quảng Ngãi, vào TP.HCM làm ăn. Chị K.T vẫn ở phòng trọ tại P.Nghĩa Lộ. Đến ngày 11.8, chị K.T đăng tải đoạn clip và hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội, kèm dòng trạng thái: "Hai tiếng gia đình… nó thân thương đến lạ, máu chảy ruột mềm".

Chỉ trong thời gian ngắn, clip vụ đánh phụ nữ này đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người đề nghị cơ quan công an cần sớm xử lý nghiêm hành vi dùng ghế nhựa đánh vào đầu phụ nữ, để bảo vệ quyền lợi và an toàn cho nạn nhân, cũng như răn đe những hành vi bạo lực gia đình.

Điều tra vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh phụ nữ giữa phòng trọ

Tất cả sẽ có trong Bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

