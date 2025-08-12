Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một trung tá CSGT bị người chạy xe máy tông gãy chân

Quế Hà
Quế Hà
12/08/2025 10:43 GMT+7

Người đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tông thẳng vào trung tá CSGT đang làm nhiệm vụ khiến cán bộ này bị gãy chân.

Ngày 12.8, đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM thăm hỏi, động viên cán bộ CSGT trong lúc làm nhiệm vụ đã bị người đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tông gãy chân.

Trước đó, sáng 11.8, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (TT.Liên Hương, H.Tuy Phong cũ), tổ công tác Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng do trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm tổ trưởng, phát hiện xe máy biển số 86B4-143.86 có dấu hiệu chạy quá tốc độ quy định.

Trung tá Trung ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người điều khiển xe máy không chấp hành mà lao thẳng vào anh Trung.

Lâm Đồng: Trung tá CSGT bị tông gãy chân trong vụ vi phạm giao thông nghiêm trọng - Ảnh 1.

Trung tá Nguyễn Hoàng Trung bị người đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tông ngã ra đường, gãy chân

ẢNH: CSGT

Bước đầu xác định, người điều khiển xe máy là T.Đ.P (17 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị), chở theo một người ngồi sau.

Vụ việc làm trung tá Trung bị gãy chân, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tuy Phong, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để điều trị.

Tại bệnh viện, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã hỏi thăm tình hình sức khỏe và động viên trung tá Trung; đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị lãnh đạo đơn vị phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất, giúp trung tá Trung nhanh chóng hồi phục để sớm trở lại công tác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu đã làm việc với T.Đ.P để làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp với Công an xã Liên Hương khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ xử lý hành vi của người điều khiển xe máy theo đúng quy định pháp luật.

Tin liên quan

Làm rõ vụ bé gái 12 tuổi bị 'đánh hội đồng' ở Lâm Đồng

Làm rõ vụ bé gái 12 tuổi bị 'đánh hội đồng' ở Lâm Đồng

Công an P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đang xác minh vụ một nhóm 'đánh hội đồng' bé gái 12 tuổi, gây bức xúc dư luận.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT tông gãy chân CSGT CSGT Lâm Đồng Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận