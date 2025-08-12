Một trung tá CSGT bị người chạy xe máy tông gãy chân

Ngày 12.8, đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM thăm hỏi, động viên cán bộ CSGT trong lúc làm nhiệm vụ đã bị người đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tông gãy chân.

Trước đó, sáng 11.8, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (TT.Liên Hương, H.Tuy Phong cũ), tổ công tác Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng do trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm tổ trưởng, phát hiện xe máy biển số 86B4-143.86 có dấu hiệu chạy quá tốc độ quy định.

Trung tá Trung ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người điều khiển xe máy không chấp hành mà lao thẳng vào anh Trung.

Trung tá Nguyễn Hoàng Trung bị người đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tông ngã ra đường, gãy chân ẢNH: CSGT

Bước đầu xác định, người điều khiển xe máy là T.Đ.P (17 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị), chở theo một người ngồi sau.

Vụ việc làm trung tá Trung bị gãy chân, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tuy Phong, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để điều trị.

Tại bệnh viện, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã hỏi thăm tình hình sức khỏe và động viên trung tá Trung; đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị lãnh đạo đơn vị phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất, giúp trung tá Trung nhanh chóng hồi phục để sớm trở lại công tác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu đã làm việc với T.Đ.P để làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp với Công an xã Liên Hương khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ xử lý hành vi của người điều khiển xe máy theo đúng quy định pháp luật.