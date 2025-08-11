Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Làm rõ vụ bé gái 12 tuổi bị 'đánh hội đồng' ở Lâm Đồng

H.Linh
H.Linh
11/08/2025 17:51 GMT+7

Công an P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đang xác minh vụ một nhóm 'đánh hội đồng' bé gái 12 tuổi, gây bức xúc dư luận.

Liên quan nhóm bạn "đánh hội đồng" bé gái 12 tuổi, ngày 10.8, Công an P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) cho biết đang xác minh vụ em Nguyễn Phạm Thị N.H (12 tuổi, trú tổ dân phố 13, P.Phan Thiết) bị một nhóm bạn "đánh hội đồng", clip sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 8.8, em N.H nhận lời hẹn của Hà Nh. (13 tuổi, học cùng Trường THCS N.T) qua Facebook, đến khu vực đất trống ở đường Lâm Hồng Long (tổ 29, P.Phan Thiết) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Bị nhóm bạn 'đánh hội đồng', nạn nhân về khai với cha mẹ bị TNGT- Ảnh 1.

Clip ghi lại vụ bé gái 12 tuổi bị một nhóm đánh hội đồng bé gái gây bức xúc dư luận

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại đây, N.H gặp Hà Nh.; Phương D. (14 tuổi) và một số thiếu niên khác chưa rõ lai lịch.

Nhóm này đã dùng tay, chân, cán chổi… đánh N.H. Đoạn clip lan truyền dài vài chục giây ghi lại cảnh N.H bị ép đứng giữa vòng vây, liên tiếp bị tát, đấm, đá, có lúc bị một thiếu niên dùng cán chổi vụt vào người, xung quanh có nhiều bạn đứng xem và cười nói.

Trong lúc bị hành hung, N.H kêu lên “công an đến”, thì nhóm đánh em mới bỏ chạy. Đáng chú ý, khi về nhà thấy con bị bầm tím mặt mũi, gia đình gặng hỏi thì N.H lại nói là "bị tai nạn giao thông".

Gia đình N.H sau đó đưa em vào Bệnh viện An Phước kiểm tra sức khỏe phát hiện con mình chính là người bị đánh trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng.

Tối 10.8, gia đình đưa N.H đến công an phường trình báo bị nhóm bạn "đánh hội đồng". Công an đã lập hồ sơ ban đầu, thu thập chứng cứ, đồng thời truy xét nhóm thiếu niên liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.


